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Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.08.2023
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12:17 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html
Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"
Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.08.2023
Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"
Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:17
2023-08-25T12:17
фукусима-1
япония
аэс "фукусима"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. При этом в Росрыболовстве сообщили, что сброс воды опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведется. "Сброс воды в АЭС "Фукусима-1", конечно, - плохо, и плохо для всего рынка, ведь рыба становится опасной, но Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск, если она разойдется гораздо шире и достанет до наших вод", - сказал омбудсмен.
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фукусима-1, япония, аэс "фукусима"
Фукусима-1, Япония, АЭС "Фукусима"
Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"

Омбудсмен: выловленная у "Фукусимы-1" рыба опасна, но на российском рынке ее нет

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. При этом в Росрыболовстве сообщили, что сброс воды опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведется.
"Сброс воды в АЭС "Фукусима-1", конечно, - плохо, и плохо для всего рынка, ведь рыба становится опасной, но Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск, если она разойдется гораздо шире и достанет до наших вод", - сказал омбудсмен.
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Фукусима-1ЯпонияАЭС "Фукусима"
 
 
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