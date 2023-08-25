Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"
Омбудсмен: выловленная у "Фукусимы-1" рыба опасна, но на российском рынке ее нет
© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. При этом в Росрыболовстве сообщили, что сброс воды опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведется.
"Сброс воды в АЭС "Фукусима-1", конечно, - плохо, и плохо для всего рынка, ведь рыба становится опасной, но Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск, если она разойдется гораздо шире и достанет до наших вод", - сказал омбудсмен.