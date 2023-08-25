https://ria.ru/20230825/ryba-1892175274.html

Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"

Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.08.2023

Омбудсмен заявил об опасности рыбы, выловленной у АЭС "Фукусима-1"

Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:17

2023-08-25T12:17

2023-08-25T12:17

фукусима-1

япония

аэс "фукусима"

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Рыба, выловленная в районе сброса воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасна, но на российском рынке ее нет, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. При этом в Росрыболовстве сообщили, что сброс воды опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведется. "Сброс воды в АЭС "Фукусима-1", конечно, - плохо, и плохо для всего рынка, ведь рыба становится опасной, но Россия не работает с той рыбой, которая ловится в этом районе. Но есть риск, если она разойдется гораздо шире и достанет до наших вод", - сказал омбудсмен.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

фукусима-1, япония, аэс "фукусима"