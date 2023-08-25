https://ria.ru/20230825/reysy-1892114239.html
Три московских аэропорта задерживают рейсы на вылет и прилет
Три московских аэропорта задерживают рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 25.08.2023
Три московских аэропорта задерживают рейсы на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T01:39
2023-08-25T01:39
2023-08-25T01:39
flightradar24
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. По информации на 01.24 мск пятницы, в аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов, три отменены. В "Домодедово" задержаны три рейса, еще семь отменили. Также пять рейсов задерживаются в "Шереметьево". Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью московского региона, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
https://ria.ru/20230814/polety-1889933823.html
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flightradar24, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Flightradar24, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Три московских аэропорта задерживают рейсы на вылет и прилет
"Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет