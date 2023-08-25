https://ria.ru/20230825/rentgen-apparaty-1892171833.html
Более 20 передвижных рентген-аппаратов поступили в подмосковные больницы
Более 20 передвижных рентген-аппаратов поступили в подмосковные больницы - РИА Новости, 25.08.2023
Более 20 передвижных рентген-аппаратов поступили в подмосковные больницы
Подмосковные больницы оснастили 23 рентгеновскими аппаратами с начала года на общую сумму свыше 175 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:00
2023-08-25T12:00
2023-08-25T12:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подмосковные больницы оснастили 23 рентгеновскими аппаратами с начала года на общую сумму свыше 175 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Современное медицинское оборудование позволяет проводить качественную диагностику пациентам. Так, с начала года в наши больницы мы закупили и поставили 23 передвижных рентгеновских аппарата на сумму более 175 миллионов рублей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, с начала года аппараты поступили в 18 стационаров, в том числе в Коломенскую, Дубненскую, Видновскую больницы и другие медучреждения региона. Новое передвижное оборудование позволяет врачу проводить исследования непосредственно у койки пациента. Снимок автоматически направляется в кабинет врача-рентгенолога для расшифровки. Описание исследования будет отображаться в электронной медицинской карте пациента, добавили в минздраве региона.
https://ria.ru/20230822/medtekhnika-1891581678.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Подмосковные больницы оснастили 23 рентгеновскими аппаратами с начала года на общую сумму свыше 175 миллионов рублей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
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"Современное медицинское оборудование позволяет проводить качественную диагностику пациентам. Так, с начала года в наши больницы мы закупили и поставили 23 передвижных рентгеновских аппарата на сумму более 175 миллионов рублей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, с начала года аппараты поступили в 18 стационаров, в том числе в Коломенскую, Дубненскую, Видновскую больницы и другие медучреждения региона.
Новое передвижное оборудование позволяет врачу проводить исследования непосредственно у койки пациента. Снимок автоматически направляется в кабинет врача-рентгенолога для расшифровки. Описание исследования будет отображаться в электронной медицинской карте пациента, добавили в минздраве региона.