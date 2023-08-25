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В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ - РИА Новости, 25.08.2023
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Липецкая область
 
16:36 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/remont-1892251929.html
В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ
В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ - РИА Новости, 25.08.2023
В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ
На капитальный ремонт школ Липецкой области в 2023 году выделено 850 миллионов рублей; до конца года будет обновлено 39 учебных заведений региона, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:36
2023-08-25T16:36
липецкая область
игорь артамонов
ремонт
школы
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ЛИПЕЦК, 25 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт школ Липецкой области в 2023 году выделено 850 миллионов рублей; до конца года будет обновлено 39 учебных заведений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, капитальный ремонт школ Липецкой области выходит на финишную прямую. Объем работ и их сложность в каждом случае определялись индивидуально и зависели от состояния здания - кровли, фундамента, коммуникаций, фасада. Артамонов отметил, что финансируются работы из областного и федерального бюджетов. Кроме капитального ремонта в некоторых школах будет проведено обучение педагогического состава, закуплены новые учебники, а также заложены средства на антитеррористическую безопасность. "Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html
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игорь артамонов, ремонт, школы
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ремонт, Школы

В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт школ Липецкой области в 2023 году выделено 850 миллионов рублей; до конца года будет обновлено 39 учебных заведений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, капитальный ремонт школ Липецкой области выходит на финишную прямую. Объем работ и их сложность в каждом случае определялись индивидуально и зависели от состояния здания - кровли, фундамента, коммуникаций, фасада.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Артамонов отметил, что финансируются работы из областного и федерального бюджетов. Кроме капитального ремонта в некоторых школах будет проведено обучение педагогического состава, закуплены новые учебники, а также заложены средства на антитеррористическую безопасность.
"Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРемонтШколы
 
 
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