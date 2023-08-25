https://ria.ru/20230825/remont-1892251929.html

В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ

В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ - РИА Новости, 25.08.2023

В Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют 39 школ

На капитальный ремонт школ Липецкой области в 2023 году выделено 850 миллионов рублей; до конца года будет обновлено 39 учебных заведений региона, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:36

2023-08-25T16:36

2023-08-25T16:36

липецкая область

игорь артамонов

ремонт

школы

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ЛИПЕЦК, 25 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт школ Липецкой области в 2023 году выделено 850 миллионов рублей; до конца года будет обновлено 39 учебных заведений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, капитальный ремонт школ Липецкой области выходит на финишную прямую. Объем работ и их сложность в каждом случае определялись индивидуально и зависели от состояния здания - кровли, фундамента, коммуникаций, фасада. Артамонов отметил, что финансируются работы из областного и федерального бюджетов. Кроме капитального ремонта в некоторых школах будет проведено обучение педагогического состава, закуплены новые учебники, а также заложены средства на антитеррористическую безопасность. "Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Особое внимание уделяем безопасности — антитеррористической и противопожарной", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230825/stroyka-1892229643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ремонт, школы