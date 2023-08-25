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Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма - РИА Новости, 25.08.2023
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16:08 25.08.2023 (обновлено: 16:10 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/rebnok-1892244516.html
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма - РИА Новости, 25.08.2023
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:08
2023-08-25T16:10
здоровье - общество
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 25 авг – РИА Новости. Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения региона. "Сорокалетняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров – 63 сантиметра", - сообщает облздрав в своем Telegram-канале, уточняя, что такие параметры соответствуют возрасту трехмесячного ребенка. Отмечается, что женщине было проведено кесарево сечение. Мать и сын чувствуют себя хорошо. По информации ведомства, у женщины это уже пятый ребенок, и каждые роды вес детей увеличивался: третий родился весом 4,4 кг, а четвертый - более 5 кг. Медики объясняют большой вес младенцев заболеванием матери, у нее диагностирован гестационный сахарный диабет.
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здоровье - общество, волгоградская область
Здоровье - Общество, Волгоградская область
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма

Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см

© Фото : Облздрав 34Жительница Волгоградской области Зура Каимова родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области Зура Каимова родила ребенка весом 6,1 килограмма - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Облздрав 34
Жительница Волгоградской области Зура Каимова родила ребенка весом 6,1 килограмма
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 авг – РИА Новости. Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения региона.
"Сорокалетняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров – 63 сантиметра", - сообщает облздрав в своем Telegram-канале, уточняя, что такие параметры соответствуют возрасту трехмесячного ребенка.
Отмечается, что женщине было проведено кесарево сечение. Мать и сын чувствуют себя хорошо.
По информации ведомства, у женщины это уже пятый ребенок, и каждые роды вес детей увеличивался: третий родился весом 4,4 кг, а четвертый - более 5 кг. Медики объясняют большой вес младенцев заболеванием матери, у нее диагностирован гестационный сахарный диабет.
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Здоровье - ОбществоВолгоградская область
 
 
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