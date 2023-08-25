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Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма - РИА Новости, 25.08.2023
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:08
2023-08-25T16:08
2023-08-25T16:10
здоровье - общество
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 25 авг – РИА Новости. Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см, малыш и мама чувствуют себя хорошо, сообщил в пятницу комитет здравоохранения региона. "Сорокалетняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров – 63 сантиметра", - сообщает облздрав в своем Telegram-канале, уточняя, что такие параметры соответствуют возрасту трехмесячного ребенка. Отмечается, что женщине было проведено кесарево сечение. Мать и сын чувствуют себя хорошо. По информации ведомства, у женщины это уже пятый ребенок, и каждые роды вес детей увеличивался: третий родился весом 4,4 кг, а четвертый - более 5 кг. Медики объясняют большой вес младенцев заболеванием матери, у нее диагностирован гестационный сахарный диабет.
https://ria.ru/20230821/mladenets-1891382055.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, волгоградская область
Здоровье - Общество, Волгоградская область
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 килограмма
Жительница Волгоградской области родила ребенка весом 6,1 кг и ростом 63 см