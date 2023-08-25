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Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200
Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:16
2023-08-25T06:16
2023-08-25T06:24
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
жуковский район
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в телеграм-канале.
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калужская область, владислав шапша, жуковский район, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Жуковский район, Россия, Безопасность
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200
Губернатор Шапша: ПВО уничтожила в Калужской области украинскую ракету С-200