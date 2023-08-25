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Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 25.08.2023 (обновлено: 06:24 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/raketa-1892127781.html
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200
Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T06:16
2023-08-25T06:24
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
жуковский район
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в телеграм-канале.
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калужская область
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калужская область, владислав шапша, жуковский район, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Жуковский район, Россия, Безопасность
Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200

Губернатор Шапша: ПВО уничтожила в Калужской области украинскую ракету С-200

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ
Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша
"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаЖуковский районРоссияБезопасность
 
 
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