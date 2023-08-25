https://ria.ru/20230825/raketa-1892127781.html

Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200

Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200 - РИА Новости, 25.08.2023

Калужский губернатор прокомментировал уничтожение украинской ракеты С-200

Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T06:16

2023-08-25T06:16

2023-08-25T06:24

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

жуковский район

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша"Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

калужская область

жуковский район

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калужская область, владислав шапша, жуковский район, россия, безопасность