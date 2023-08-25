https://ria.ru/20230825/raketa-1892118077.html

В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200

В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200 - РИА Новости, 25.08.2023

В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200

Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:18

2023-08-25T03:18

2023-08-25T03:32

специальная военная операция на украине

россия

калужская область

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.Другие атаки с применением С-200В ночь на 19 августа российские средства противовоздушной обороны сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Жертв и разрушений на земле не было.Неделей ранее силы ПВО сбили две ракеты С-200, с помощью которых Киев пытался нанести удары по Крымскому мосту.Зенитно-ракетный комплекс С-200, разработанный в СССР в 1960-х годах, изначально создавался для защиты от налетов бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Максимальная дальность полета ракет модифицированного комплекса С-200Д "Дубна" достигает 300 километров.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время также регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два беспилотника были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.

https://ria.ru/20230824/drony-1891963471.html

https://ria.ru/20230824/bespilotniki-1891880603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, калужская область, киев, вооруженные силы украины