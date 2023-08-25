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В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 25.08.2023 (обновлено: 03:32 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/raketa-1892118077.html
В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200
В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200 - РИА Новости, 25.08.2023
В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:18
2023-08-25T03:32
специальная военная операция на украине
россия
калужская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.Другие атаки с применением С-200В ночь на 19 августа российские средства противовоздушной обороны сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Жертв и разрушений на земле не было.Неделей ранее силы ПВО сбили две ракеты С-200, с помощью которых Киев пытался нанести удары по Крымскому мосту.Зенитно-ракетный комплекс С-200, разработанный в СССР в 1960-х годах, изначально создавался для защиты от налетов бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Максимальная дальность полета ракет модифицированного комплекса С-200Д "Дубна" достигает 300 километров.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время также регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два беспилотника были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
https://ria.ru/20230824/drony-1891963471.html
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россия, калужская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200

МО РФ: средства ПВО уничтожили над Калужской областью ракету ВСУ С-200

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Оса" ведет огонь по цели
Зенитный ракетный комплекс Оса ведет огонь по цели - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

Другие атаки с применением С-200

В ночь на 19 августа российские средства противовоздушной обороны сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Жертв и разрушений на земле не было.
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Неделей ранее силы ПВО сбили две ракеты С-200, с помощью которых Киев пытался нанести удары по Крымскому мосту.
Зенитно-ракетный комплекс С-200, разработанный в СССР в 1960-х годах, изначально создавался для защиты от налетов бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Максимальная дальность полета ракет модифицированного комплекса С-200Д "Дубна" достигает 300 километров.

Налеты беспилотников

ВСУ в последнее время также регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два беспилотника были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.
Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалужская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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