В Калужской области сбили запущенную ВСУ ракету С-200
МО РФ: средства ПВО уничтожили над Калужской областью ракету ВСУ С-200
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Оса" ведет огонь по цели
Зенитный ракетный комплекс "Оса" ведет огонь по цели. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России.
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Другие атаки с применением С-200
В ночь на 19 августа российские средства противовоздушной обороны сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Жертв и разрушений на земле не было.
Неделей ранее силы ПВО сбили две ракеты С-200, с помощью которых Киев пытался нанести удары по Крымскому мосту.
Зенитно-ракетный комплекс С-200, разработанный в СССР в 1960-х годах, изначально создавался для защиты от налетов бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Максимальная дальность полета ракет модифицированного комплекса С-200Д "Дубна" достигает 300 километров.
Налеты беспилотников
ВСУ в последнее время также регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два беспилотника были сбиты в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.
Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.