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ВС России уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/rabotino-1892173404.html
ВС России уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино
ВС России уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино - РИА Новости, 25.08.2023
ВС России уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино
Штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области, уничтожены в полном составе,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:07
2023-08-25T12:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
евгений балицкий
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области, уничтожены в полном составе, написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий в пятницу. "Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе", - написал Балицкий. По его словам, Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления, где командиры ВСУ особенно не жалеют жизни своих солдат. "Ситуация, безусловно, напряженная. Противник своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону, но наши парни дают настолько жесткий отпор, что командование противника не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая", - подчеркнул Балицкий. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
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запорожская область, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили группы штурмовиков ВСУ в Работино

Балицкий сообщил об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Штурмовые группы украинских войск, которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа в селе Работино Запорожской области, уничтожены в полном составе, написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий в пятницу.
"Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе", - написал Балицкий.
По его словам, Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта запорожского направления, где командиры ВСУ особенно не жалеют жизни своих солдат.
"Ситуация, безусловно, напряженная. Противник своими постоянными самоубийствами пытается изматывать нашу оборону, но наши парни дают настолько жесткий отпор, что командование противника не успевает пополнять потери своих солдат и западной техники, которая горит так же хорошо, как и любая другая", - подчеркнул Балицкий.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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