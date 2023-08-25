https://ria.ru/20230825/pvo-1892211542.html

ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25

ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 25.08.2023

ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25

Российские ВКС и средства ПВО уничтожили в течение последних суток два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:20

2023-08-25T14:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские ВКС и средства ПВО уничтожили в течение последних суток два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

херсонская область

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2023

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херсонская область