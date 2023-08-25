https://ria.ru/20230825/pvo-1892211542.html
ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25
ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 25.08.2023
ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25
Российские ВКС и средства ПВО уничтожили в течение последних суток два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:20
2023-08-25T14:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские ВКС и средства ПВО уничтожили в течение последних суток два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит украинский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25
ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25