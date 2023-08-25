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Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий - РИА Новости, 25.08.2023
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20:52 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/putin-1892317983.html
Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий
Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий - РИА Новости, 25.08.2023
Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки для расширения применения современных технологий... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:52
2023-08-25T20:52
технологии
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки для расширения применения современных технологий земледелия, сообщается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", размещенных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... в целях оптимизации использования земельных ресурсов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер государственной поддержки, направленных на расширение применения современных технологий земледелия", - говорится в документе. Доклад надо предоставить до 1 ноября 2023 года, далее – один раз в полгода.
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технологии, экономика, россия, владимир путин
Технологии, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий

Путин поручил правительству расширить поддержку современных агротехнологий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки для расширения применения современных технологий земледелия, сообщается в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени", размещенных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... в целях оптимизации использования земельных ресурсов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер государственной поддержки, направленных на расширение применения современных технологий земледелия", - говорится в документе.
Доклад надо предоставить до 1 ноября 2023 года, далее – один раз в полгода.
 
ТехнологииЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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