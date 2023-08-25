https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892242201.html

Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко

Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2023

Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности, слова главы государства приводит Sputnik РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:59

2023-08-25T15:59

2023-08-25T18:14

крушение частного самолета в тверской области

евгений пригожин

в мире

александр лукашенко

россия

белоруссия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc4e1db17177b47b35c822a39e7093d.jpg

МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности, слова главы государства приводит Sputnik Беларусь."Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", — подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко пояснил, что разговаривал с основателем "Группы Вагнера" на тему гарантий безопасности дважды: на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.Президент уточнил, что речи об обеспечении безопасности Пригожина на территории другого государства также не шло. По его словам, Белоруссия выполнила все обещанное участникам "Группы Вагнера" на своей земле."Они не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным, договаривались, мы выполним", — сказал Лукашенко.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230825/vagner-1892195235.html

https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)