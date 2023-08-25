https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892242201.html
Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко
Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.08.2023
Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности, слова главы государства приводит Sputnik РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:59
2023-08-25T15:59
2023-08-25T18:14
крушение частного самолета в тверской области
евгений пригожин
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности, слова главы государства приводит Sputnik Беларусь."Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", — подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко пояснил, что разговаривал с основателем "Группы Вагнера" на тему гарантий безопасности дважды: на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.Президент уточнил, что речи об обеспечении безопасности Пригожина на территории другого государства также не шло. По его словам, Белоруссия выполнила все обещанное участникам "Группы Вагнера" на своей земле."Они не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным, договаривались, мы выполним", — сказал Лукашенко.Крушение частного самолета ПригожинаВечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230825/vagner-1892195235.html
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крушение частного самолета в тверской области, евгений пригожин, в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Крушение частного самолета в Тверской области, Евгений Пригожин, В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пригожин не просил гарантий безопасности, заявил Лукашенко
Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности
МИНСК, 25 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бизнесмен Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности, слова главы государства приводит Sputnik Беларусь
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"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко пояснил, что разговаривал с основателем "Группы Вагнера" на тему гарантий безопасности дважды: на переговорах во время вооруженного мятежа, а также на одной из недавних встреч.
Президент уточнил, что речи об обеспечении безопасности Пригожина на территории другого государства также не шло. По его словам, Белоруссия выполнила все обещанное участникам "Группы Вагнера" на своей земле.
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"Они не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным, договаривались, мы выполним", — сказал Лукашенко.
Крушение частного самолета Пригожина
Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией
списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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