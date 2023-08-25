https://ria.ru/20230825/premiya-1892174931.html

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023 - РИА Новости, 25.08.2023

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", сообщает банк. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

2023-08-25T12:28

россия

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", сообщает банк. XIII церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений в финансовой отрасли прошла накануне в Москве. Как отметили в банке, профессиональное сообщество оценило комплексный подход ПСБ Private Banking к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, консалтинговое сопровождение и нефинансовые сервисы для VIP-клиентов. "Каждый наш клиент имеет свою историю, уникальный жизненный опыт, стиль жизни, свою специфику бизнеса и активов, у каждого члена семьи - свои задачи и потребности, требующие индивидуального решения. ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента. Мы рады, что наш стандарт обслуживания отмечен профессиональным сообществом", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова. Национальная премия в области инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.

https://ria.ru/20230818/psb-1890814023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), банки