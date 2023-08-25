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ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023 - РИА Новости, 25.08.2023
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12:28 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/premiya-1892174931.html
ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023
ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023 - РИА Новости, 25.08.2023
ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023
ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", сообщает банк. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:28
2023-08-25T12:28
россия
псб (банк псб)
банки
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", сообщает банк. XIII церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений в финансовой отрасли прошла накануне в Москве. Как отметили в банке, профессиональное сообщество оценило комплексный подход ПСБ Private Banking к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, консалтинговое сопровождение и нефинансовые сервисы для VIP-клиентов. "Каждый наш клиент имеет свою историю, уникальный жизненный опыт, стиль жизни, свою специфику бизнеса и активов, у каждого члена семьи - свои задачи и потребности, требующие индивидуального решения. ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента. Мы рады, что наш стандарт обслуживания отмечен профессиональным сообществом", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова. Национальная премия в области инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.
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россия, псб (банк псб), банки
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки

ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD -2023

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", сообщает банк.
XIII церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений в финансовой отрасли прошла накануне в Москве.
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Как отметили в банке, профессиональное сообщество оценило комплексный подход ПСБ Private Banking к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, консалтинговое сопровождение и нефинансовые сервисы для VIP-клиентов.
"Каждый наш клиент имеет свою историю, уникальный жизненный опыт, стиль жизни, свою специфику бизнеса и активов, у каждого члена семьи - свои задачи и потребности, требующие индивидуального решения. ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента. Мы рады, что наш стандарт обслуживания отмечен профессиональным сообществом", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова.
Национальная премия в области инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Банки
 
 
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