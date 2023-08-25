https://ria.ru/20230825/pozhar-1892283763.html

В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы

В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 25.08.2023

В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы

Открытое горение сухой травы в посёлке Горячий Ключ на Кубани ликвидировано, огнём пройдено 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:02

2023-08-25T18:02

2023-08-25T18:02

происшествия

горячий ключ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071845_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_eb05c1ee0e58e66674a7d5c04ada0192.jpg

КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой травы в посёлке Горячий Ключ на Кубани ликвидировано, огнём пройдено 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Пожар произошёл в пятницу днем в поселке Заречье города Горячий Ключ. ГУМЧС отмечало, что огнём пройдено 0,3 гектара. "Информация по г. Горячий Ключ, п. Заречье. В 16:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Спасатели уточняют, что огнем, по уточненным данным, пройдено 0,5 гектара. К ликвидации возгорания от РСЧС привлечены15 человек личного состава и 4 единицы техники. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на Кубани сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

горячий ключ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горячий ключ, россия