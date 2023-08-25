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В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 25.08.2023
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18:02 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/pozhar-1892283763.html
В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы
В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы - РИА Новости, 25.08.2023
В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы
Открытое горение сухой травы в посёлке Горячий Ключ на Кубани ликвидировано, огнём пройдено 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:02
2023-08-25T18:02
происшествия
горячий ключ
россия
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой травы в посёлке Горячий Ключ на Кубани ликвидировано, огнём пройдено 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Пожар произошёл в пятницу днем в поселке Заречье города Горячий Ключ. ГУМЧС отмечало, что огнём пройдено 0,3 гектара. "Информация по г. Горячий Ключ, п. Заречье. В 16:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Спасатели уточняют, что огнем, по уточненным данным, пройдено 0,5 гектара. К ликвидации возгорания от РСЧС привлечены15 человек личного состава и 4 единицы техники. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на Кубани сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
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происшествия, горячий ключ, россия
Происшествия, Горячий Ключ, Россия
В кубанском поселке ликвидировали открытое горение сухой травы

МЧС: в кубанском поселке Горячий Ключ ликвидировали открытое горение сухой травы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Открытое горение сухой травы в посёлке Горячий Ключ на Кубани ликвидировано, огнём пройдено 5 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
Пожар произошёл в пятницу днем в поселке Заречье города Горячий Ключ. ГУМЧС отмечало, что огнём пройдено 0,3 гектара.
"Информация по г. Горячий Ключ, п. Заречье. В 16:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Спасатели уточняют, что огнем, по уточненным данным, пройдено 0,5 гектара.
К ликвидации возгорания от РСЧС привлечены15 человек личного состава и 4 единицы техники.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), на Кубани сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.
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