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Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали - РИА Новости, 25.08.2023
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13:15 25.08.2023 (обновлено: 13:44 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/pozhar-1892191671.html
Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали
Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали - РИА Новости, 25.08.2023
Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали
Пожарные локализовали возгорание на территории Астраханского заповедника на площади около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:15
2023-08-25T13:44
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание на территории Астраханского заповедника на площади около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Возникла угроза перехода огня на полуостров Макаркин."По состоянию на 11.30 (10.30 мск), природный пожар на территории заповедника локализован и не распространяется. На отдельных разрозненных участках, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины продолжается горение и задымление. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 3040 гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точная площадь и ущерб природным ресурсам будут определены после ликвидации пожара и детального обследования территории, пройденной огнем.Пожар тушат более 50 человек и 25 единиц техники.
https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html
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астраханская область, происшествия
Астраханская область, Происшествия
Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали

Пожар в Астраханском заповеднике локализовали почти на трех тысячах гектаров

© Фото : Астраханский биосферный заповедник / TelegramПожар в Астраханском заповеднике
Пожар в Астраханском заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Астраханский биосферный заповедник / Telegram
Пожар в Астраханском заповеднике
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание на территории Астраханского заповедника на площади около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Возникла угроза перехода огня на полуостров Макаркин.
"По состоянию на 11.30 (10.30 мск), природный пожар на территории заповедника локализован и не распространяется. На отдельных разрозненных участках, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины продолжается горение и задымление. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 3040 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точная площадь и ущерб природным ресурсам будут определены после ликвидации пожара и детального обследования территории, пройденной огнем.
Пожар тушат более 50 человек и 25 единиц техники.
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