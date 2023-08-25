https://ria.ru/20230825/pozhar-1892191671.html

Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали

Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали - РИА Новости, 25.08.2023

Пожар на территории Астраханского заповедника локализовали

Пожарные локализовали возгорание на территории Астраханского заповедника на площади около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:15

2023-08-25T13:15

2023-08-25T13:44

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание на территории Астраханского заповедника на площади около 3 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Возникла угроза перехода огня на полуостров Макаркин."По состоянию на 11.30 (10.30 мск), природный пожар на территории заповедника локализован и не распространяется. На отдельных разрозненных участках, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины продолжается горение и задымление. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 3040 гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точная площадь и ущерб природным ресурсам будут определены после ликвидации пожара и детального обследования территории, пройденной огнем.Пожар тушат более 50 человек и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html

астраханская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, происшествия