https://ria.ru/20230825/pozhar-1892137721.html

Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое

Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое - РИА Новости, 25.08.2023

Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое

Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла более чем вдвое - до 2,7 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:01

2023-08-25T09:01

2023-08-25T09:07

происшествия

икрянинский район

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла более чем вдвое - до 2,7 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар перекинулся на территорию заповедника с сопредельной территории в четверг. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка на 1,23 тысячи гектаров."По состоянию на 8.00 (7.00 мск - ред.) пятницы... предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,7 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что огонь распространяется в северном направлении по островам между протоками Средняя Быстрая и Быстрая, а также в юго-западном - в сторону култучной зоны раскатной части и полуострова Макаркин."При изменении ветровой нагрузки и при отсутствии активных мер по тушению природного пожара на сопредельной территории Икрянинского района возможен переход огня на полуостров Макаркин, где принятие активных мер тушению природного пожара будет практически невозможно из-за недоступности для автотракторной и вездеходной техники, а также для плавсредств", - добавил он.Тушение осложняется труднодоступностью местности, ветром и наличием большого количества горючего материала.Пожар тушат более 40 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html

https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html

икрянинский район

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, икрянинский район, астраханская область