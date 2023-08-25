https://ria.ru/20230825/pozhar-1892137721.html
Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое
Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое - РИА Новости, 25.08.2023
Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое
Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла более чем вдвое - до 2,7 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:01
2023-08-25T09:01
2023-08-25T09:07
происшествия
икрянинский район
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла более чем вдвое - до 2,7 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.Пожар перекинулся на территорию заповедника с сопредельной территории в четверг. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка на 1,23 тысячи гектаров."По состоянию на 8.00 (7.00 мск - ред.) пятницы... предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,7 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что огонь распространяется в северном направлении по островам между протоками Средняя Быстрая и Быстрая, а также в юго-западном - в сторону култучной зоны раскатной части и полуострова Макаркин."При изменении ветровой нагрузки и при отсутствии активных мер по тушению природного пожара на сопредельной территории Икрянинского района возможен переход огня на полуостров Макаркин, где принятие активных мер тушению природного пожара будет практически невозможно из-за недоступности для автотракторной и вездеходной техники, а также для плавсредств", - добавил он.Тушение осложняется труднодоступностью местности, ветром и наличием большого количества горючего материала.Пожар тушат более 40 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html
икрянинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, икрянинский район, астраханская область
Происшествия, Икрянинский район, Астраханская область
Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла более чем вдвое
Площадь пожара в Астраханском заповеднике выросла до 2,7 тысячи гектаров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла более чем вдвое - до 2,7 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
Пожар перекинулся на территорию заповедника с сопредельной территории в четверг. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка на 1,23 тысячи гектаров.
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года
«
"По состоянию на 8.00 (7.00 мск - ред.) пятницы... предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 2,7 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что огонь распространяется в северном направлении по островам между протоками Средняя Быстрая и Быстрая, а также в юго-западном - в сторону култучной зоны раскатной части и полуострова Макаркин.
«
"При изменении ветровой нагрузки и при отсутствии активных мер по тушению природного пожара на сопредельной территории Икрянинского района возможен переход огня на полуостров Макаркин, где принятие активных мер тушению природного пожара будет практически невозможно из-за недоступности для автотракторной и вездеходной техники, а также для плавсредств", - добавил он.
Тушение осложняется труднодоступностью местности, ветром и наличием большого количества горючего материала.
Пожар тушат более 40 человек и 20 единиц техники.
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