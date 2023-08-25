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На испанском острове Тенерифе остановили распространение крупного пожара
На испанском острове Тенерифе остановили распространение крупного пожара - РИА Новости, 25.08.2023
На испанском острове Тенерифе остановили распространение крупного пожара
Пожар, который в течение девяти дней опустошает испанский остров Тенерифе, локализован, сообщил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T00:17
2023-08-25T00:17
2023-08-25T00:17
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пожар, который в течение девяти дней опустошает испанский остров Тенерифе, локализован, сообщил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо. Природный пожар, начавшийся на Тенерифе в ночь на 15 августа, уничтожил около 30% от общей площади лесных насаждений острова. На пресс-конференции, которую освещал телеканал Antena3, глава Канар сообщил, что последние 48 часов прошли без расширения периметра пожара. По его словам, пожарные "достаточно хорошо контролируют ситуацию", и это "великолепная новость". Всего с начала пожара были эвакуированы 12 тысяч жителей Тенерифе, более восьми тысяч из них уже вернулись домой.
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тенерифе, канарские острова, в мире
Тенерифе, Канарские острова, В мире
На испанском острове Тенерифе остановили распространение крупного пожара
На испанском острове Тенерифе локализовали пожар, продолжающийся девять дней
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пожар, который в течение девяти дней опустошает испанский остров Тенерифе, локализован, сообщил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.
Природный пожар, начавшийся на Тенерифе в ночь на 15 августа, уничтожил около 30% от общей площади лесных насаждений острова.
На пресс-конференции, которую освещал телеканал Antena3, глава Канар сообщил, что последние 48 часов прошли без расширения периметра пожара. По его словам, пожарные "достаточно хорошо контролируют ситуацию", и это "великолепная новость".
Всего с начала пожара были эвакуированы 12 тысяч жителей Тенерифе, более восьми тысяч из них уже вернулись домой.
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