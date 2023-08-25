https://ria.ru/20230825/posolstvo-1892221818.html
Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае
Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае - РИА Новости, 25.08.2023
Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае
Посольство Японии в Китае на фоне острой критики Пекина относительно начатого накануне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" призывало проживающих в этой... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:47
2023-08-25T14:47
2023-08-25T14:47
в мире
япония
пекин
китай
фукусима-1
терсо
tepco
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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Посольство Японии в Китае на фоне острой критики Пекина относительно начатого накануне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" призывало проживающих в этой стране японских гражданах соблюдать осторожность, в частности, без необходимости не говорить громко на японском языке. "Мы просим соблюдать осторожность, так как нельзя исключить вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Когда вы выходите на улицу, пытайтесь соблюдать осторожность, в частности, не говорите громко на японском языке без необходимости. Если вам необходимо посетить посольство, внимательно следите за происходящим вокруг него", - отмечается в сообщении на сайте дипмиссии. В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Как заявили в ходе пресс-конференции в пятницу представители TEPCO, концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС - ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр. Несмотря на это, Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенных в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали Пекин отменить данное решение.
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, пекин, китай, фукусима-1, терсо, tepco
В мире, Япония, Пекин, Китай, Фукусима-1, ТЕРСО, TEPCO
Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае
Посольство Японии в КНР после сброса воды с АЭС призвало граждан к осторожности
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Посольство Японии в Китае на фоне острой критики Пекина относительно начатого накануне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" призывало проживающих в этой стране японских гражданах соблюдать осторожность, в частности, без необходимости не говорить громко на японском языке.
"Мы просим соблюдать осторожность, так как нельзя исключить вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Когда вы выходите на улицу, пытайтесь соблюдать осторожность, в частности, не говорите громко на японском языке без необходимости. Если вам необходимо посетить посольство, внимательно следите за происходящим вокруг него", - отмечается в сообщении на сайте дипмиссии.
В четверг компания ТЕРСО
начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Как заявили в ходе пресс-конференции в пятницу представители TEPCO
, концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС - ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр.
Несмотря на это, Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенных в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали Пекин отменить данное решение.
Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит