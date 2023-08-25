https://ria.ru/20230825/posolstvo-1892221818.html

Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае

Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае - РИА Новости, 25.08.2023

Посольство Японии в Пекине призвало сограждан к осторожности в Китае

Посольство Японии в Китае на фоне острой критики Пекина относительно начатого накануне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" призывало проживающих в этой... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T14:47

2023-08-25T14:47

2023-08-25T14:47

в мире

япония

пекин

китай

фукусима-1

терсо

tepco

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ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Посольство Японии в Китае на фоне острой критики Пекина относительно начатого накануне сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" призывало проживающих в этой стране японских гражданах соблюдать осторожность, в частности, без необходимости не говорить громко на японском языке. "Мы просим соблюдать осторожность, так как нельзя исключить вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств. Когда вы выходите на улицу, пытайтесь соблюдать осторожность, в частности, не говорите громко на японском языке без необходимости. Если вам необходимо посетить посольство, внимательно следите за происходящим вокруг него", - отмечается в сообщении на сайте дипмиссии. В четверг компания ТЕРСО начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый накануне этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Как заявили в ходе пресс-конференции в пятницу представители TEPCO, концентрация трития в сброшенной воде была в пределах установленной нормы, а в морской воде в пределах 3 километров от АЭС - ниже установленного для выявления уровня в 10 беккерелей на литр. Несмотря на это, Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенных в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов. Власти Японии, в свою очередь, потребовали Пекин отменить данное решение.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

япония

пекин

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, пекин, китай, фукусима-1, терсо, tepco