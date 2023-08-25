"Ходячие трупы": в США раскрыли, что Россия может сделать с Польшей
Риттер: агрессивная политика Польши может привести к уничтожению ее городов
Польский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Агрессивная политика польских властей наряду со слабой армией, состоящей их "ходячих трупов", может привести к жертвам среди поляков и уничтожению их городов, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.
"Россия не угрожает Польше, как и Белоруссия. Польша — единственная, кто выдвигает угрозы <…>. Вы знаете, глупые действия приводят к глупым результатам, которые будут выражаться в погибших польских гражданах и разрушенных польских городах. Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите ее укусить, — то не нужно удивляться, если она обернется и оторвет вам голову. Именно это и произойдет", — заявил он.
Риттер посоветовал полякам открыть книгу по истории и вспомнить, сколько армий захватывало ее территории в силу географического положения страны. Те разрушения и беды, которые выпадали на ее долю, необходимо, по мнению аналитика, сопоставить с тем относительным процветанием, которого она достигла сегодня.
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"Вы были полем для битвы и заплатили за это. Ваши города разрушались, дети оставались без родителей и росли в сиротских приютах. Вы видели, как сокращается ваше население. Теперь вы, наконец, оказались в процветающем положении, являетесь частью европейского сообщества, которое, как все надеялись, отказалось от концепции европейского конфликта. И все же именно вы продвигаете эту концепцию прямо сейчас", — отметил эксперт.
Риттер также призвал помнить о довольно слабом военном потенциале польской армии, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад, однако в условиях войны польские солдаты, по его мнению, являются "ходячими мертвецами".
Минобороны Польши ранее заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.