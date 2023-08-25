https://ria.ru/20230825/politika-1892303386.html

МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку

МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку - РИА Новости, 25.08.2023

МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время визита в Россию обсудил со своим российским коллегой Михаилом Галузиным процесс... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:40

2023-08-25T18:40

2023-08-25T18:40

в мире

армения

азербайджан

михаил галузин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

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БАКУ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время визита в Россию обсудил со своим российским коллегой Михаилом Галузиным процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Россию встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. Мамедов проинформировал Галузина о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и работе, проводимой в направлении продвижения мирной повестки дня", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ. "Во время встречи стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д. Было отмечено, что уровень сотрудничества по направлениям вызывает удовлетворение. В этой связи подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230721/azerbaydzhan-1885387383.html

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в мире, армения, азербайджан, михаил галузин, никол пашинян, ильхам алиев, россия