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МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку - РИА Новости, 25.08.2023
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18:40 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/politika-1892303386.html
МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку
МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку - РИА Новости, 25.08.2023
МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время визита в Россию обсудил со своим российским коллегой Михаилом Галузиным процесс... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:40
2023-08-25T18:40
в мире
армения
азербайджан
михаил галузин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
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БАКУ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время визита в Россию обсудил со своим российским коллегой Михаилом Галузиным процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Россию встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. Мамедов проинформировал Галузина о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и работе, проводимой в направлении продвижения мирной повестки дня", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ. "Во время встречи стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д. Было отмечено, что уровень сотрудничества по направлениям вызывает удовлетворение. В этой связи подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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в мире, армения, азербайджан, михаил галузин, никол пашинян, ильхам алиев, россия
В мире, Армения, Азербайджан, Михаил Галузин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия
МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку

МИД России и Азербайджана обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БАКУ, 25 авг – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов во время визита в Россию обсудил со своим российским коллегой Михаилом Галузиным процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов в рамках своего визита в Россию встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. Мамедов проинформировал Галузина о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и работе, проводимой в направлении продвижения мирной повестки дня", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодные отношения сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ.
"Во время встречи стороны обсудили вопросы политического диалога между двумя странами в различных сферах, включая экономику, торговлю, культуру, гуманитарные науки и т. д. Было отмечено, что уровень сотрудничества по направлениям вызывает удовлетворение. В этой связи подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения связей. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАрменияАзербайджанМихаил ГалузинНикол ПашинянИльхам АлиевРоссия
 
 
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