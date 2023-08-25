https://ria.ru/20230825/pogoda-1892140533.html

Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Москвичам рассказали о погоде в День знаний - РИА Новости, 25.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в День знаний

День знаний в Москве будет без существенных осадков, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:19

2023-08-25T09:19

2023-08-25T09:48

москва

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576572742_0:109:3040:1819_1920x0_80_0_0_20e4e606c94d79e6f073a36b824ff022.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний в Москве будет без существенных осадков, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик пояснила, что Москва будет в области повышенного атмосферного давления, поэтому если осадки и соберутся, то только во второй половине дня, может быть небольшой дождь."Погода будет без существенных осадков. Довольная теплая температура, в дневные часы будет где-то плюс 22-23 градуса. И ночь будет относительно теплой, где-то плюс 12-15 градусов. Это минимальная температура", - заявила Позднякова.Специалист отметила, что когда дети утром пойдут в школу, температура будет плюс 16-18 градусов.

https://ria.ru/20230825/znaki-1892144825.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода