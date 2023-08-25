https://ria.ru/20230825/pogoda-1892140533.html
Москвичам рассказали о погоде в День знаний
Москвичам рассказали о погоде в День знаний - РИА Новости, 25.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в День знаний
День знаний в Москве будет без существенных осадков, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:19
2023-08-25T09:19
2023-08-25T09:48
москва
общество
погода
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний в Москве будет без существенных осадков, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик пояснила, что Москва будет в области повышенного атмосферного давления, поэтому если осадки и соберутся, то только во второй половине дня, может быть небольшой дождь."Погода будет без существенных осадков. Довольная теплая температура, в дневные часы будет где-то плюс 22-23 градуса. И ночь будет относительно теплой, где-то плюс 12-15 градусов. Это минимальная температура", - заявила Позднякова.Специалист отметила, что когда дети утром пойдут в школу, температура будет плюс 16-18 градусов.
https://ria.ru/20230825/znaki-1892144825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичам рассказали о погоде в День знаний
Синоптик Позднякова: в Москве в День знаний ожидается до плюс 23 градусов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. День знаний в Москве будет без существенных осадков, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик пояснила, что Москва будет в области повышенного атмосферного давления, поэтому если осадки и соберутся, то только во второй половине дня, может быть небольшой дождь.
"Погода будет без существенных осадков. Довольная теплая температура, в дневные часы будет где-то плюс 22-23 градуса. И ночь будет относительно теплой, где-то плюс 12-15 градусов. Это минимальная температура", - заявила Позднякова.
Специалист отметила, что когда дети утром пойдут в школу, температура будет плюс 16-18 градусов.
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