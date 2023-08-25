https://ria.ru/20230825/pogoda-1892134794.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 25.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:26
2023-08-25T08:26
2023-08-25T08:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве переменная облачность, без осадков, температура плюс 19-21 градусов, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление меняться будет мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: без осадков и до 21 градуса ожидается в Москве в пятницу