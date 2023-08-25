https://ria.ru/20230825/pogoda-1892134794.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 25.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:26

2023-08-25T08:26

2023-08-25T08:26

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве переменная облачность, без осадков, температура плюс 19-21 градусов, в Подмосковье плюс 17-22 градуса", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление меняться будет мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье)