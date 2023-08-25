https://ria.ru/20230825/podzhog-1892201231.html
В "России сегодня" высказались о процессе по попытке поджога офиса в ФРГ
В "России сегодня" высказались о процессе по попытке поджога офиса в ФРГ - РИА Новости, 25.08.2023
В "России сегодня" высказались о процессе по попытке поджога офиса в ФРГ
Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов рассчитывает, что суд уже в текущем году вынесет приговор 55-летнему... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:39
2023-08-25T13:39
2023-08-25T13:39
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов рассчитывает, что суд уже в текущем году вынесет приговор 55-летнему гражданину России Дмитрию Б., которого обвиняют в покушении на убийство и попытке поджога в мае прошлого года здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости. В пятницу в Берлине завершилось первое судебное заседание по данному делу. Слушание длилось около 15 минут, в течение которых было лишь оглашено обвинение. На заседание прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ. Среди них был Феоктистов, который в день происшествия находился в офисе РИА Новости в Берлине. "Я удовлетворен, что начался судебный процесс над подозреваемым. Мне лично было интересно посмотреть в глаза тому, кто покушался на меня, моих коллег и членов их семей. Надеюсь, суд вынесет справедливое решение. Пока состоялось первое заседание, всего пока запланировано 20 - до декабря, зависит от доказательств, которые собрало следствие. Может быть, уже до конца текущего года мы узнаем приговор", - сообщил РИА Новости Феоктистов. Он добавил, что он и его супруга получили повестки на октябрь для дачи свидетельских показаний. "Те коллеги, которые на момент неудавшегося покушения работали в берлинском офисе, тоже дадут свидетельские показания, несмотря на то, что живут сейчас не в Германии", - рассказал Феоктистов. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности. Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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германия, берлин (город), в мире, риа новости, миа "россия сегодня", происшествия
Германия, Берлин (город), В мире, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Происшествия
В "России сегодня" высказались о процессе по попытке поджога офиса в ФРГ
В "России сегодня" ожидают справедливое решение по попытке поджога офиса в ФРГ
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов рассчитывает, что суд уже в текущем году вынесет приговор 55-летнему гражданину России Дмитрию Б., которого обвиняют в покушении на убийство и попытке поджога в мае прошлого года здания в Берлине, где работают корреспонденты РИА Новости.
В пятницу в Берлине завершилось первое судебное заседание по данному делу. Слушание длилось около 15 минут, в течение которых было лишь оглашено обвинение. На заседание прибыли около десятка представителей местных и российских СМИ. Среди них был Феоктистов, который в день происшествия находился в офисе РИА Новости в Берлине.
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"Я удовлетворен, что начался судебный процесс над подозреваемым. Мне лично было интересно посмотреть в глаза тому, кто покушался на меня, моих коллег и членов их семей. Надеюсь, суд вынесет справедливое решение. Пока состоялось первое заседание, всего пока запланировано 20 - до декабря, зависит от доказательств, которые собрало следствие. Может быть, уже до конца текущего года мы узнаем приговор", - сообщил РИА Новости Феоктистов.
Он добавил, что он и его супруга получили повестки на октябрь для дачи свидетельских показаний.
"Те коллеги, которые на момент неудавшегося покушения работали в берлинском офисе, тоже дадут свидетельские показания, несмотря на то, что живут сейчас не в Германии", - рассказал Феоктистов.
Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости.
Здание, где проживают журналисты РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению в мае прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ
по инциденту провела расследование, были привлечены прокуратура Берлина
и отдел госбезопасности.
Как уточнили в суде, россиянина также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
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