https://ria.ru/20230825/podmoskove-1892263372.html

Более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье

Более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье - РИА Новости, 25.08.2023

Более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур убрали в Подмосковье

Более 280 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых уже убрали в Подмосковье, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:03

2023-08-25T17:03

2023-08-25T17:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 280 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых уже убрали в Подмосковье, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Убрана площадь в 66,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил более 280 тысяч тонн при средней урожайности 43,2 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Филимонова, озимые зерновые убраны на площади 49,4 тысячи гектаров, где валовый сбор составил 219,2 тысячи тонн. Яровые - на площади 11,3 тысячи гектаров, валовый сбор составил 45,1 тысячи тонн. Зернобобовые в регионе убраны на площади 5,8 тысячи гектаров, а валовый сбор составил 22,4 тысячи тонн.

https://ria.ru/20230822/mayonez-1891544127.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов