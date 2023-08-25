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Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы - РИА Новости, 25.08.2023
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Туризм
 
15:04 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/plyazhi-1892227426.html
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы
Жалобы россиян по поводу российских курортов чаще всего касались качества пляжей и низкого уровня сервиса, сообщила пресс-служба Российского фонда мира. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:04
2023-08-25T15:04
туризм
новости - туризм
россия
елена сутормина
максим решетников
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Жалобы россиян по поводу российских курортов чаще всего касались качества пляжей и низкого уровня сервиса, сообщила пресс-служба Российского фонда мира. Всего на горячую линию по защите прав туристов поступило 637 обращений граждан. Большинство жалоб (42 процента) россиян касались состояния пляжей. "28 процентов недовольных отзывов относятся к низкому уровню сервиса в ресторанах и заведениях быстрого питания", – заявила руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Она отметила, что, в связи с частыми жалобами на качество пляжей, было направлено предложение о создании общефедерального "народного" рейтинга пляжей министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. "Создание рейтинговой системы пляжей не только отвечает правам и законным интересам отдыхающих, но и будет способствовать развитию туристической индустрии", - объяснила Сутормина. По словам Суторминой, россияне также жаловались на проблемы с городской инфраструктурой (13 процентов), деятельность гостиниц, отелей и других мест проживания (6 процентов) и задержки и переносы рейсов, автомобильные пробки и ситуации на дорогах (5 процентов).
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новости - туризм, россия, елена сутормина, максим решетников, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Елена Сутормина, Максим Решетников, отдых в России, Туризм
Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы

Исследование: жалобы российских туристов чаще всего касались качества пляжей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка стоит в море на пляже в Анапе
Девушка стоит в море на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Жалобы россиян по поводу российских курортов чаще всего касались качества пляжей и низкого уровня сервиса, сообщила пресс-служба Российского фонда мира.
Всего на горячую линию по защите прав туристов поступило 637 обращений граждан. Большинство жалоб (42 процента) россиян касались состояния пляжей. "28 процентов недовольных отзывов относятся к низкому уровню сервиса в ресторанах и заведениях быстрого питания", – заявила руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
Она отметила, что, в связи с частыми жалобами на качество пляжей, было направлено предложение о создании общефедерального "народного" рейтинга пляжей министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
"Создание рейтинговой системы пляжей не только отвечает правам и законным интересам отдыхающих, но и будет способствовать развитию туристической индустрии", - объяснила Сутормина.
По словам Суторминой, россияне также жаловались на проблемы с городской инфраструктурой (13 процентов), деятельность гостиниц, отелей и других мест проживания (6 процентов) и задержки и переносы рейсов, автомобильные пробки и ситуации на дорогах (5 процентов).
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