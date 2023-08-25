https://ria.ru/20230825/plyazhi-1892227426.html

Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы

Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские туристы

Жалобы россиян по поводу российских курортов чаще всего касались качества пляжей и низкого уровня сервиса, сообщила пресс-служба Российского фонда мира. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:04

2023-08-25T15:04

2023-08-25T15:04

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Жалобы россиян по поводу российских курортов чаще всего касались качества пляжей и низкого уровня сервиса, сообщила пресс-служба Российского фонда мира. Всего на горячую линию по защите прав туристов поступило 637 обращений граждан. Большинство жалоб (42 процента) россиян касались состояния пляжей. "28 процентов недовольных отзывов относятся к низкому уровню сервиса в ресторанах и заведениях быстрого питания", – заявила руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Она отметила, что, в связи с частыми жалобами на качество пляжей, было направлено предложение о создании общефедерального "народного" рейтинга пляжей министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. "Создание рейтинговой системы пляжей не только отвечает правам и законным интересам отдыхающих, но и будет способствовать развитию туристической индустрии", - объяснила Сутормина. По словам Суторминой, россияне также жаловались на проблемы с городской инфраструктурой (13 процентов), деятельность гостиниц, отелей и других мест проживания (6 процентов) и задержки и переносы рейсов, автомобильные пробки и ситуации на дорогах (5 процентов).

https://ria.ru/20230824/kurorty-1891806066.html

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новости - туризм, россия, елена сутормина, максим решетников, отдых в россии, туризм