https://ria.ru/20230825/pk-500-1892118248.html
МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500
МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500 - РИА Новости, 25.08.2023
МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500
Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T03:23
2023-08-25T03:23
2023-08-25T03:23
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ и других. "В этом году мы завершили контракт от 2022 года на поставку 42 пятиметровых разъездных патрульных катеров ПК 500 с подвесными моторами для МЧС", - сказал Даниленко. Он напомнил, что по предыдущему контракту были изготовлены порядка 30 семиметровых катеров РПК 640 также для МЧС. Как отметил Даниленко, архитектурно-конструктивный тип катера ПК-500 представляет собой судно с жестким корпусом и открытой палубой. Корпус изготовлен из алюминия, палуба из композитных материалов, а обводы корпуса – глиссирующие с переменной килеватостью. Скорость катера ПК-500 до 65 километров в час, вместимость - шесть человек.
https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500
KMZ завершил выполнение контракта на 42 патрульных катера ПК-500 для МЧС
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России
: МЧС, Росгвардии
, ФСБ
и других.
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"В этом году мы завершили контракт от 2022 года на поставку 42 пятиметровых разъездных патрульных катеров ПК 500 с подвесными моторами для МЧС", - сказал Даниленко.
Он напомнил, что по предыдущему контракту были изготовлены порядка 30 семиметровых катеров РПК 640 также для МЧС.
Как отметил Даниленко, архитектурно-конструктивный тип катера ПК-500 представляет собой судно с жестким корпусом и открытой палубой. Корпус изготовлен из алюминия, палуба из композитных материалов, а обводы корпуса – глиссирующие с переменной килеватостью.
Скорость катера ПК-500 до 65 километров в час, вместимость - шесть человек.
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