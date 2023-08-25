https://ria.ru/20230825/pk-500-1892118248.html

МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500

МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500 - РИА Новости, 25.08.2023

МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500

Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:23

2023-08-25T03:23

2023-08-25T03:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ и других. "В этом году мы завершили контракт от 2022 года на поставку 42 пятиметровых разъездных патрульных катеров ПК 500 с подвесными моторами для МЧС", - сказал Даниленко. Он напомнил, что по предыдущему контракту были изготовлены порядка 30 семиметровых катеров РПК 640 также для МЧС. Как отметил Даниленко, архитектурно-конструктивный тип катера ПК-500 представляет собой судно с жестким корпусом и открытой палубой. Корпус изготовлен из алюминия, палуба из композитных материалов, а обводы корпуса – глиссирующие с переменной килеватостью. Скорость катера ПК-500 до 65 километров в час, вместимость - шесть человек.

https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html

https://ria.ru/20220921/zaporozhe-1818493393.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность