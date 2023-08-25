https://ria.ru/20230825/peregovory-1892315878.html

Глава МИД Турции рассказал о переговорах по зерновой сделке

Глава МИД Турции рассказал о переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 25.08.2023

Глава МИД Турции рассказал о переговорах по зерновой сделке

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция ведет систематические переговоры с РФ, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки, Анкара продолжит усилия. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:31

2023-08-25T20:31

2023-08-25T20:46

россия

украина

анкара (провинция)

оон

турция

хакан фидан

владимир зеленский

киев

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АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция ведет систематические переговоры с РФ, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки, Анкара продолжит усилия."Активизация этой инициативы является приоритетной для Турции. Наш господин президент (Тайип Эрдоган) ведет очень систематическую работу по этому вопросу с ООН, РФ и Украиной", - сообщил Фидан на пресс-конференции в Киеве. Его слова приводит турецкое агентство Анадолу.По его словам, "Анкара надеется на позитивный результат от переговоров по возобновлению зерновой сделки". Владимир Зеленский ранее принял Фидана в Киеве.

https://ria.ru/20230825/sdelka-1892172883.html

россия

украина

анкара (провинция)

турция

киев

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россия, украина, анкара (провинция), оон, турция, хакан фидан, владимир зеленский, киев