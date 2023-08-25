https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html

Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ

Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023

Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ

Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:15

2023-08-25T17:15

2023-08-25T20:33

в мире

сша

украина

киев

джо байден

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников."Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса (в действиях ВСУ. — Прим. ред.) на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году", — говорится в публикации.Собеседники издания уточнили, что постоянная поддержка Украины со стороны США остается крайне важной, поскольку Европа не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы поддерживать ВСУ в одиночку.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html

https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины