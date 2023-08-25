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Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 25.08.2023 (обновлено: 20:33 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ
Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:15
2023-08-25T20:33
в мире
сша
украина
киев
джо байден
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.&quot;Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса (в действиях ВСУ. — Прим. ред.) на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году&quot;, — говорится в публикации.Собеседники издания уточнили, что постоянная поддержка Украины со стороны США остается крайне важной, поскольку Европа не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы поддерживать ВСУ в одиночку.В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ

Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успехов на поле боя

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.
«

"Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса (в действиях ВСУ. — Прим. ред.) на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году", — говорится в публикации.

Собеседники издания уточнили, что постоянная поддержка Украины со стороны США остается крайне важной, поскольку Европа не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы поддерживать ВСУ в одиночку.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. О начале борьбы за высший государственный пост в стране заявил в ноябре 2022-го Дональд Трамп. Нынешний глава государства Джо Байден сообщил о своем решении пойти на второй срок минувшей весной. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В США призвали свести роль страны к посредничеству в переговорах по Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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