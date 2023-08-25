Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году, пишут СМИ
Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успехов на поле боя
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.
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"Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса (в действиях ВСУ. — Прим. ред.) на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году", — говорится в публикации.
Собеседники издания уточнили, что постоянная поддержка Украины со стороны США остается крайне важной, поскольку Европа не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы поддерживать ВСУ в одиночку.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. О начале борьбы за высший государственный пост в стране заявил в ноябре 2022-го Дональд Трамп. Нынешний глава государства Джо Байден сообщил о своем решении пойти на второй срок минувшей весной. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.