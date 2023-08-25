https://ria.ru/20230825/peregovory-1892120387.html

Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада

Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада - РИА Новости, 25.08.2023

Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада

Смена тона пропаганды Запада по Украине может отражать готовность сторон к переговорам, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T04:20

2023-08-25T04:20

2023-08-25T04:20

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в мире

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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Смена тона пропаганды Запада по Украине может отражать готовность сторон к переговорам, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. "За последние две недели в западных СМИ звучало много голосов, обсуждающих мир, в том числе голоса, призывающие Украину обменять территорию на мир. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды", - заявил Цуй Хэн. Он отметил, что эти суждения возникли на фоне того, что ни одна из сторон на поле боя не может добиться серьезных прорывов. "Кроме того, и Россия, и Украина сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, которые требуют сил для урегулирования, и в таких условиях появилась возможность заморозить конфликт или провести переговоры о перемирии", - подчеркнул аналитик. По его словам, "возможно, изменение тона пропаганды Запада в последнее время отражает готовность всех сторон начать переговоры".

https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html

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