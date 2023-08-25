Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892120387.html
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада - РИА Новости, 25.08.2023
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада
Смена тона пропаганды Запада по Украине может отражать готовность сторон к переговорам, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T04:20
2023-08-25T04:20
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Смена тона пропаганды Запада по Украине может отражать готовность сторон к переговорам, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. "За последние две недели в западных СМИ звучало много голосов, обсуждающих мир, в том числе голоса, призывающие Украину обменять территорию на мир. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды", - заявил Цуй Хэн. Он отметил, что эти суждения возникли на фоне того, что ни одна из сторон на поле боя не может добиться серьезных прорывов. "Кроме того, и Россия, и Украина сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, которые требуют сил для урегулирования, и в таких условиях появилась возможность заморозить конфликт или провести переговоры о перемирии", - подчеркнул аналитик. По его словам, "возможно, изменение тона пропаганды Запада в последнее время отражает готовность всех сторон начать переговоры".
https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
Эксперт объяснил, почему в последнее время поменялся тон пропаганды Запада

Эксперт Цуй: тон пропаганды Запада отражает готовность к переговорам по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Смена тона пропаганды Запада по Украине может отражать готовность сторон к переговорам, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
«
"За последние две недели в западных СМИ звучало много голосов, обсуждающих мир, в том числе голоса, призывающие Украину обменять территорию на мир. Это полностью отличается от тона прошлой пропаганды", - заявил Цуй Хэн.
Он отметил, что эти суждения возникли на фоне того, что ни одна из сторон на поле боя не может добиться серьезных прорывов.
"Кроме того, и Россия, и Украина сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, которые требуют сил для урегулирования, и в таких условиях появилась возможность заморозить конфликт или провести переговоры о перемирии", - подчеркнул аналитик.
По его словам, "возможно, изменение тона пропаганды Запада в последнее время отражает готовность всех сторон начать переговоры".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Путин назвал главное оружие против лжи и пропаганды
19 июля, 16:02
 
УкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала