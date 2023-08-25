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Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство - РИА Новости, 25.08.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:28 25.08.2023 (обновлено: 17:34 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/pedagogi-1892272007.html
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство - РИА Новости, 25.08.2023
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
В Ярославской области учреждена губернаторская премия педагогам за профессиональное мастерство, сообщает правительство региона на сайте. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:28
2023-08-25T17:34
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В Ярославской области учреждена губернаторская премия педагогам за профессиональное мастерство, сообщает правительство региона на сайте. По данным областного правительства, глава региона Михаил Евраев сообщил о премии на пленарном заседании традиционного августовского совещания педагогов. "Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тысяч рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор поблагодарил всех педагогов региона за профессионализм и верность призванию. Он отметил, что правительство региона ежегодно уделяет внимание модернизации материально-технической базы учебных заведений. "Цель этой работы – обеспечить равный доступ к современному качественному образованию для каждого ребенка. Поэтому еще одно направление – обеспечение транспортной доступности", - подчеркнул глава региона. Он рассказал, что сейчас парк школьных автобусов составляет 272 единицы. До конца года его пополнят еще 49 автобусов, часть которых заменит устаревшую технику. Правительство области выделило серьезные средства на антитеррористическую защиту учреждений образования – более 500 миллионов рублей, и в следующем году эта работа будет продолжена, отметил Евраев. По его словам, все школы, детские сады, колледжи должны иметь ограждение, электронные замки, профессиональную охрану. "И еще пришли к решению сделать специальную программу по восстановлению пришкольных стадионов. Многие из них в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, у нас есть программа по приведению в порядок дворов больниц, и так же важно привести в порядок дворы в школах и детских садах", - сообщил губернатор. В завершение мероприятия Михаил Евраев вручил дипломы победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог России".
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство

Ярославский губернатор Евраев учредил премию для педагогов за профмастерство

© Фото : Правительство Ярославской областиЯрославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В Ярославской области учреждена губернаторская премия педагогам за профессиональное мастерство, сообщает правительство региона на сайте.
По данным областного правительства, глава региона Михаил Евраев сообщил о премии на пленарном заседании традиционного августовского совещания педагогов.
© Фото : Правительство Ярославской областиЯрославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
«
"Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тысяч рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор поблагодарил всех педагогов региона за профессионализм и верность призванию. Он отметил, что правительство региона ежегодно уделяет внимание модернизации материально-технической базы учебных заведений.
«
"Цель этой работы – обеспечить равный доступ к современному качественному образованию для каждого ребенка. Поэтому еще одно направление – обеспечение транспортной доступности", - подчеркнул глава региона.
Он рассказал, что сейчас парк школьных автобусов составляет 272 единицы. До конца года его пополнят еще 49 автобусов, часть которых заменит устаревшую технику. Правительство области выделило серьезные средства на антитеррористическую защиту учреждений образования – более 500 миллионов рублей, и в следующем году эта работа будет продолжена, отметил Евраев. По его словам, все школы, детские сады, колледжи должны иметь ограждение, электронные замки, профессиональную охрану.
«
"И еще пришли к решению сделать специальную программу по восстановлению пришкольных стадионов. Многие из них в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, у нас есть программа по приведению в порядок дворов больниц, и так же важно привести в порядок дворы в школах и детских садах", - сообщил губернатор.
В завершение мероприятия Михаил Евраев вручил дипломы победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог России".
© Фото : Правительство Ярославской областиЯрославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Правительство Ярославской области
Ярославский губернатор учредил премию для педагогов за профмастерство
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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