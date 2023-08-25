https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892188482.html
В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек
В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек - РИА Новости, 25.08.2023
В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек
Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:00
2023-08-25T13:00
2023-08-25T14:07
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в публикации.По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, все они ели продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы."В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им оказывается медицинская помощь", — добавили в пресс-службе управления.Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучают служебную документацию этого кафе, назначаются экспертизы.
https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек
В Москве возбудили уголовное дело после отравления более 30 человек в кафе
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в публикации.
По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, все они ели продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы.
"В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им оказывается медицинская помощь", — добавили в пресс-службе управления.
Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора
изучают служебную документацию этого кафе, назначаются экспертизы.
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