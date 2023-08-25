https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892188482.html

В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек

В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек - РИА Новости, 25.08.2023

В кафе на севере Москвы отравились более 30 человек

Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:00

2023-08-25T13:00

2023-08-25T14:07

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 30 человек отравились в кафе на севере Москвы, 28 госпитализированы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в публикации.По данным следствия, с 20 по 24 августа за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, все они ели продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы."В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им оказывается медицинская помощь", — добавили в пресс-службе управления.Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучают служебную документацию этого кафе, назначаются экспертизы.

https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)