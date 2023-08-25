https://ria.ru/20230825/olen-1892245598.html

В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя

В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя - РИА Новости, 25.08.2023

В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя

Двух браконьеров, один из которых является государственным инспектором природоохранных территорий, задержали в Сочинском национальном парке с мясом убитого... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:13

2023-08-25T16:13

2023-08-25T16:14

происшествия

сочи

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СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Двух браконьеров, один из которых является государственным инспектором природоохранных территорий, задержали в Сочинском национальном парке с мясом убитого оленя, сообщили в пресс-службе федерального учреждения. Там рассказали, что нарушителей поймали полиция и госинспекторы нацпарка во время патрулирования в Лазаревском районе города. "В пятницу утром в Солох-Аульском лесничестве в ходе очередного рейда был остановлен автомобиль УАЗ с двумя мужчинами. При досмотре в салоне внедорожника обнаружено две единицы гладкоствольного оружия, патроны к ним и мясо убитого оленя. Один из задержанных - государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто в результате охоты", - говорится в телеграм-канале нацпарка. По факту инцидента будут проводить проверку. "Это беспрецедентный случай - браконьерство в заповедных лесах уже давно ушло в прошлое. И тем более это вопиющее происшествие, поскольку участником браконьерской охоты стал сотрудник природоохранной территории. Будем проводить проверку, будем ходатайствовать, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева. Отмечается, что материалы по делу уже переданы в УВД. "По результатам рассмотрения будет принято решение. Вероятнее всего, в связи с убийством дикого животного будет возбуждено уголовное дело", - предположили в нацпарке.

https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи