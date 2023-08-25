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В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя
В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя - РИА Новости, 25.08.2023
В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя
Двух браконьеров, один из которых является государственным инспектором природоохранных территорий, задержали в Сочинском национальном парке с мясом убитого... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:13
2023-08-25T16:13
2023-08-25T16:14
происшествия
сочи
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СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Двух браконьеров, один из которых является государственным инспектором природоохранных территорий, задержали в Сочинском национальном парке с мясом убитого оленя, сообщили в пресс-службе федерального учреждения. Там рассказали, что нарушителей поймали полиция и госинспекторы нацпарка во время патрулирования в Лазаревском районе города. "В пятницу утром в Солох-Аульском лесничестве в ходе очередного рейда был остановлен автомобиль УАЗ с двумя мужчинами. При досмотре в салоне внедорожника обнаружено две единицы гладкоствольного оружия, патроны к ним и мясо убитого оленя. Один из задержанных - государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто в результате охоты", - говорится в телеграм-канале нацпарка. По факту инцидента будут проводить проверку. "Это беспрецедентный случай - браконьерство в заповедных лесах уже давно ушло в прошлое. И тем более это вопиющее происшествие, поскольку участником браконьерской охоты стал сотрудник природоохранной территории. Будем проводить проверку, будем ходатайствовать, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева. Отмечается, что материалы по делу уже переданы в УВД. "По результатам рассмотрения будет принято решение. Вероятнее всего, в связи с убийством дикого животного будет возбуждено уголовное дело", - предположили в нацпарке.
https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи госинспектора нацпарка задержали с мясом убитого оленя
Госинспектора Сочинского нацпарка с напарником задержали с мясом убитого оленя
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости.
Двух браконьеров, один из которых является государственным инспектором природоохранных территорий, задержали в Сочинском национальном парке с мясом убитого оленя, сообщили в пресс-службе
федерального учреждения.
Там рассказали, что нарушителей поймали полиция и госинспекторы нацпарка во время патрулирования в Лазаревском районе города.
«
"В пятницу утром в Солох-Аульском лесничестве в ходе очередного рейда был остановлен автомобиль УАЗ с двумя мужчинами. При досмотре в салоне внедорожника обнаружено две единицы гладкоствольного оружия, патроны к ним и мясо убитого оленя. Один из задержанных - государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто в результате охоты", - говорится в телеграм-канале нацпарка.
По факту инцидента будут проводить проверку. "Это беспрецедентный случай - браконьерство в заповедных лесах уже давно ушло в прошлое. И тем более это вопиющее происшествие, поскольку участником браконьерской охоты стал сотрудник природоохранной территории. Будем проводить проверку, будем ходатайствовать, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева.
Отмечается, что материалы по делу уже переданы в УВД. "По результатам рассмотрения будет принято решение. Вероятнее всего, в связи с убийством дикого животного будет возбуждено уголовное дело", - предположили в нацпарке.
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