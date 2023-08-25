https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html

Компания по выпуску систем видеонаблюдения стала резидентом московской ОЭЗ

Компания по выпуску систем видеонаблюдения стала резидентом московской ОЭЗ - РИА Новости, 25.08.2023

Компания по выпуску систем видеонаблюдения стала резидентом московской ОЭЗ

Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выдан предприятию "НПП Трассир", которое занимается производством системы видеонаблюдения,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:15

2023-08-25T09:15

2023-08-25T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выдан предприятию "НПП Трассир", которое занимается производством системы видеонаблюдения, контроля безопасности и видеорегистраторов, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Производство находится на площадке "Алабушево" в арендованном помещении, площадь которого превышает 1,2 тыс. "квадратов"."Первая линия производства уже открыта, вторую планируют запустить в начале 2024 года. Объем инвестиций, вложенных в закупку оборудования, превышает 150 млн рублей. Уровень локализации производства превышает 62%", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, на данном предприятии будут выпускать видеокамеры различных видов, видеорегистраторы, вспомогательное оборудование и корпуса для своих устройств. Продукция этой компании может быть полезна для систем безопасности предприятий, организаций и домохозяйств.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на нышешний день производство видеорегистраторов способно ежегодно выпускать свыше 30 тыс. единиц. В первом квартале следующего года ожидается выход на полную проектную мощность. Уже сегодня там в наличии 22 высокотехнологичных рабочих места. Планируется увеличить их количество до 54.Нарастить производство в планах к 2028 году, тогда ожидается увеличить выпуск видеокамер в год до 50 тыс. единиц. Тогда же объем выпуска видеорегистраторов должен достичь показателя в 80 тыс. ежегодно.В свою очередь, гендиректор компании Игорь Олейник пояснил, что фирма в данный момент находится в поиске партнеров и в стадии заключения соглашений, по которым будут поставлять необходимые детали. У компании в планах запуск самостоятельного производства корпусов видеокамер и регистраторов, а также некоторых электронных компонентов видеосистем.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Там локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых порядка 90 имеют статус резидента. Это позволяет им получать значительные льготы. Площадь 6 площадок, где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 260 гектаров.ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20230823/stazhirovka-1891624967.html

https://ria.ru/20230821/moskva-1890920912.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский