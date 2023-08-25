https://ria.ru/20230825/obvineniya-1892309476.html

СБУ предъявила обвинение бизнесмену за экспорт зерна в Россию

СБУ предъявила обвинение бизнесмену за экспорт зерна в Россию - РИА Новости, 25.08.2023

СБУ предъявила обвинение бизнесмену за экспорт зерна в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области -... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T19:17

2023-08-25T19:17

2023-08-25T19:17

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области - по версии следствия, он наладил экспорт украинского зерна в Россию через бердянский порт. "Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ. Речь идет об оптовых партиях зерна и продуктах садоводства, которые выращивают компании фигуранта на территории региона (неподконтрольной Киеву части Запорожской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. На основании собранных доказательств следователи предъявили ему обвинение по статье об осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с Россией. Отмечается, что подозреваемый был задержан в Киеве, куда переехал из Бердянска. По данным следствия, после переезда владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на территориях неподконтрольных ВСУ. Урожаи собранной агропродукции, в том числе и пшеницы, вывозил в Россию через бердянский порт.

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россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев, в мире