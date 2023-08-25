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ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам

ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам

Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:28

2023-08-25T18:28

2023-08-25T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

петровский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 18.00 за пять минут украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

донецк

петровский район

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в мире, макеевка, донецк, петровский район, нато, сцкк