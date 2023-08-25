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ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам - РИА Новости, 25.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 25.08.2023 (обновлено: 18:30 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892297463.html
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам
Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T18:28
2023-08-25T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк
петровский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 18.00 за пять минут украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, макеевка, донецк, петровский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк, Петровский район, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще 2 населенным пунктам

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 18.00 за пять минут украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкПетровский районНАТОСЦКК
 
 
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