ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще двум населенным пунктам
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и еще 2 населенным пунктам
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 18.00 за пять минут украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.