https://ria.ru/20230825/obstrel-1892260663.html

ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T16:57

2023-08-25T16:57

2023-08-25T16:57

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 14.10 по 16.40 украинские войска выпустили в общей сложности еще 13 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия