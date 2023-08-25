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ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892260663.html
ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР
ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:57
2023-08-25T16:57
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 14.10 по 16.40 украинские войска выпустили в общей сложности еще 13 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
макеевка
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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили еще 19 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 19 снарядов по региону

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 14.10 по 16.40 украинские войска выпустили в общей сложности еще 13 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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