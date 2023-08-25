https://ria.ru/20230825/obstrel-1892238808.html
В Курской области двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ
В Курской области двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.08.2023
В Курской области двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:47
2023-08-25T15:47
2023-08-25T16:30
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 25 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, пострадали мирные жители, сообщил губернатор Роман Старовойт в Тelegram-канале."Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. К сожалению, пострадали двое мирных жителей", — говорится в публикации.Мужчина с ранениями ног находится в тяжелом состоянии, также осколочные ранения получила женщина.Пострадавших доставили в центральную районную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь. При необходимости пациентов перевезут в областную больницу, отметил губернатор.Глушковский район Курской области на юге и западе граничит с Украиной, его регулярно обстреливают ВСУ.
https://ria.ru/20230823/obstrel-1891854160.html
курская область
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курская область, украина, глушковский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ
В Курской области двух мирных жителей госпитализировали после обстрела ВСУ