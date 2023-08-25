https://ria.ru/20230825/obstrel-1892151037.html

ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов - РИА Новости, 25.08.2023

ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили более 70 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:25

2023-08-25T10:25

2023-08-25T10:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили более 70 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В пятницу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 77, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Пострадавших нет, но в результате обстрела поселка Новая Таволжанка в Шебекинском округе повреждены пять частных домовладений и два автомобиля. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе пять прилетов было зафиксировано в хуторе Леоновка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка – 4 артиллерийских снаряда. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Безымянно 8 раз из миномета и один раз из гранатомета. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков – по два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, вооруженные силы украины