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ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов - РИА Новости, 25.08.2023
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10:25 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/obstrel-1892151037.html
ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов - РИА Новости, 25.08.2023
ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили более 70 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T10:25
2023-08-25T10:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили более 70 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В пятницу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 77, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Пострадавших нет, но в результате обстрела поселка Новая Таволжанка в Шебекинском округе повреждены пять частных домовладений и два автомобиля. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе пять прилетов было зафиксировано в хуторе Леоновка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка – 4 артиллерийских снаряда. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Безымянно 8 раз из миномета и один раз из гранатомета. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков – по два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по пяти районам Белгородской области 77 снарядов

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили более 70 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В пятницу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 24 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 77, в том числе одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Пострадавших нет, но в результате обстрела поселка Новая Таволжанка в Шебекинском округе повреждены пять частных домовладений и два автомобиля.
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Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Красная Нива – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 6. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор – зафиксировано 29 выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе пять прилетов было зафиксировано в хуторе Леоновка. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка – 4 артиллерийских снаряда.
По словам губернатора, в Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Безымянно 8 раз из миномета и один раз из гранатомета.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков – по два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов", - добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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