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Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/nastuplenie-1892226529.html
Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 25.08.2023
Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:01
2023-08-25T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марк милли
пентагон
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось. "Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны - это разница между войной на бумаге и войной настоящей", - заявил американский генерал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka. Среди прочего Милли согласился с утверждением ведущего касательно того, что Вашингтон опоздал с поставками оружия украинцам, указав, что по этому вопросу имеется "множество замечаний". Тем не менее он добавил, что актуальный для Киева вопрос по поставке истребителей F-16, вероятно, решится в скором будущем. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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в мире, украина, сша, марк милли, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марк Милли, Пентагон
Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Пентагон признал, что темпы наступления ВСУ идут медленнее, чем планировалось

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось.
"Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны - это разница между войной на бумаге и войной настоящей", - заявил американский генерал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka.
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Среди прочего Милли согласился с утверждением ведущего касательно того, что Вашингтон опоздал с поставками оружия украинцам, указав, что по этому вопросу имеется "множество замечаний". Тем не менее он добавил, что актуальный для Киева вопрос по поставке истребителей F-16, вероятно, решится в скором будущем.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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