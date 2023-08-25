https://ria.ru/20230825/nastuplenie-1892226529.html

Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 25.08.2023

Пентагон: наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:01

2023-08-25T15:01

2023-08-25T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

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пентагон

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось. "Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны - это разница между войной на бумаге и войной настоящей", - заявил американский генерал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka. Среди прочего Милли согласился с утверждением ведущего касательно того, что Вашингтон опоздал с поставками оружия украинцам, указав, что по этому вопросу имеется "множество замечаний". Тем не менее он добавил, что актуальный для Киева вопрос по поставке истребителей F-16, вероятно, решится в скором будущем. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, марк милли, пентагон