https://ria.ru/20230825/nagrazhdenie-1892122962.html
Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой
Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой - РИА Новости, 25.08.2023
Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой
Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T05:16
2023-08-25T05:16
2023-08-25T05:56
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "(Штурмовики – ред.) были представлены к высоким государственным наградам: орден Мужества, медаль "За отвагу", также от командующего группировки войск "Центр" были вручены ценные подарки в виде наручных часов. Парни все достойные. Парни выполняют свой долг, делают нашу победу ближе", - сообщил военнослужащий с позывным "Ангара".По данным Минобороны, в ходе этого награждения шесть военнослужащих штурмового отряда были удостоены ордена Мужества. Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось в соответствии с решением верховного главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий. Награды вручали на краснолиманском направлении.
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центральный военный округ
Центральный военный округ
Бойцы ЦВО получили государственные награды на передовой
Бойцы ЦВО получили государственные награды на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"(Штурмовики – ред.) были представлены к высоким государственным наградам: орден Мужества, медаль "За отвагу", также от командующего группировки войск "Центр" были вручены ценные подарки в виде наручных часов. Парни все достойные. Парни выполняют свой долг, делают нашу победу ближе", - сообщил военнослужащий с позывным "Ангара".
По данным Минобороны, в ходе этого награждения шесть военнослужащих штурмового отряда были удостоены ордена Мужества.
Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось в соответствии с решением верховного главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий. Награды вручали на краснолиманском направлении.
Замглавы Минобороны наградил бойцов на позициях в Запорожской области