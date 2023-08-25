https://ria.ru/20230825/nagrazhdenie-1892122746.html

Замглавы Минобороны наградил бойцов на позициях в Запорожской области

Замглавы Минобороны наградил бойцов на позициях в Запорожской области - РИА Новости, 25.08.2023

Замглавы Минобороны наградил бойцов на позициях в Запорожской области

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам 71-го гвардейского мотострелкового полка на передовых позициях в Запорожской... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T05:14

2023-08-25T05:14

2023-08-25T05:24

запорожская область

россия

виктор горемыкин

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам 71-го гвардейского мотострелкового полка на передовых позициях в Запорожской области, сообщили в Минобороны. "Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 71-го гвардейского мотострелкового полка на передовых позициях в Запорожской области", – говорится в сообщении. По данным ведомства, отличившимся на ореховском и других направлениях бойцам он вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты и нагрудные знаки "Гвардия". "Ваши мужество и отвага – пример для всех военнослужащих Вооруженных сил. Вы – наша гордость, гордость страны, гордость Вооруженных сил, своих близких и родных. <…> Это самые настоящие, главные боевые награды. Вы их заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге", – приводит ведомство слова замминистра. Один из награжденных рассказал, что его подразделение остановило проход противника. "Не дали ему пройти дальше. Вычислили их позиции и уничтожили. Было тяжело, но мы не допустили прорыва. У них шансов нет. Мы по всем направлениям их держим. Думаю, в скором будущем сами пойдем в наступление", – сказал он. Российскому 71-му мотострелковому полку 42-й дивизии Южного военного округа присвоили почетное наименование "гвардейский" 9 августа – за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Президент России Владимир Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга.

https://ria.ru/20230823/nagrady-1891849674.html

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запорожская область, россия, виктор горемыкин, владимир путин