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Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье - РИА Новости, 25.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:20 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/mosobleirts-1892247797.html
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье - РИА Новости, 25.08.2023
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:20
2023-08-25T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил телеканал "360".Чтобы перейти на электронные счета, клиентам МосОблЕИРЦ необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении.Электронный счет позволяет моментально оплатить услуги ЖКУ. Среди преимуществ онлайн-документа то, что он никогда не потеряется и не испортится, доступ к нему можно получить в любое время за любой период. Также данный способ более экологичен, так как с его помощью экономится бумага.Получить электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Необходимо перейти в раздел "Платежи" и выбрать опцию "Получать платежные документы в электронном виде", после чего указать адрес электронной почты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил телеканал "360".
Чтобы перейти на электронные счета, клиентам МосОблЕИРЦ необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении.
Электронный счет позволяет моментально оплатить услуги ЖКУ. Среди преимуществ онлайн-документа то, что он никогда не потеряется и не испортится, доступ к нему можно получить в любое время за любой период. Также данный способ более экологичен, так как с его помощью экономится бумага.
Получить электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Необходимо перейти в раздел "Платежи" и выбрать опцию "Получать платежные документы в электронном виде", после чего указать адрес электронной почты.
 
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