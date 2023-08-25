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Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье - РИА Новости, 25.08.2023
Электронные счета за ЖКУ получили популярность в Подмосковье
В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T16:20
2023-08-25T16:20
2023-08-25T16:20
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил телеканал "360".Чтобы перейти на электронные счета, клиентам МосОблЕИРЦ необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении.Электронный счет позволяет моментально оплатить услуги ЖКУ. Среди преимуществ онлайн-документа то, что он никогда не потеряется и не испортится, доступ к нему можно получить в любое время за любой период. Также данный способ более экологичен, так как с его помощью экономится бумага.Получить электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Необходимо перейти в раздел "Платежи" и выбрать опцию "Получать платежные документы в электронном виде", после чего указать адрес электронной почты.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
В Подмосковье проходит активная цифровизация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 370 тысяч человек перешли на электронные счета за ЖКУ, сообщил телеканал "360"
.
Чтобы перейти на электронные счета, клиентам МосОблЕИРЦ необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении.
Электронный счет позволяет моментально оплатить услуги ЖКУ. Среди преимуществ онлайн-документа то, что он никогда не потеряется и не испортится, доступ к нему можно получить в любое время за любой период. Также данный способ более экологичен, так как с его помощью экономится бумага.
Получить электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Необходимо перейти в раздел "Платежи" и выбрать опцию "Получать платежные документы в электронном виде", после чего указать адрес электронной почты.