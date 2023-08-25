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Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства - РИА Новости, 29.08.2023
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12:22 25.08.2023 (обновлено: 14:49 29.08.2023)
https://ria.ru/20230825/moskva-1892908767.html
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства - РИА Новости, 29.08.2023
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-25T12:22
2023-08-29T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проведём электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал мэр. Собянин отметил, что общий объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей. "Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию", - добавил мэр.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Проведём электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал мэр.
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Собянин отметил, что общий объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей.
"Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию", - добавил мэр.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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