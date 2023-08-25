https://ria.ru/20230825/moskva-1892908767.html

Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства - РИА Новости, 29.08.2023

Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства

Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-25T12:22

2023-08-25T12:22

2023-08-29T14:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проведём электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал мэр. Собянин отметил, что общий объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей. "Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230824/blagoustroystvo-1892046349.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин