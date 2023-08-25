https://ria.ru/20230825/moskva-1892908767.html
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства - РИА Новости, 29.08.2023
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-25T12:22
2023-08-25T12:22
2023-08-29T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_0:296:3053:2013_1920x0_80_0_0_a606c6dc72814a97a9eebbbd150868a8.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проведём электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал мэр. Собянин отметил, что общий объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей. "Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию", - добавил мэр.
https://ria.ru/20230824/blagoustroystvo-1892046349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_01a2fa07cd9057a2f72885bbe718439c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства, инвесторы создадут производства расходных материалов и тар для цветов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в своем Telegram-канале.
"Проведём электронные конкурсы на право заключения двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя", - написал мэр.
Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве
Собянин отметил, что общий объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей.
"Уже заключили 12 офсетов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь и систем для хранения архивов. По шести - начали получать продукцию", - добавил мэр.