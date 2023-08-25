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ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 25.08.2023
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13:55 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/moshennichestvo-1892206568.html
ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве
ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 25.08.2023
ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве
ОАЭ выдадут России экс-сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:55
2023-08-25T13:55
россия
оаэ
екатеринбург
генеральная прокуратура рф
интерпол
втб
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ОАЭ выдадут России экс-сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с декабря 2009 по февраль 2011 года ведущий специалист коммерческого банка в составе организованной группы, используя свое служебное положение, разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. После подписания договоров заемщики отдавали ему деньги, и он вместе с соучастниками использовал их по своему усмотрению. "В общей сложности совершено 92 эпизода хищения денежных средств банка на сумму более 150 миллионов рублей", - уточняется в релизе. Кременевский скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручено принять и доставить Кременевского в Россию. "Коммерсант" писал, что по делу о мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей в 2011 году был задержан в Екатеринбурге экс-сотрудник местного филиала банка ВТБ Анатолий Асташкин. Как установило следствие, Асташкин вместе с бывшим ведущим специалистом отдела поддержки и ипотеки банка Игорем Кременевским организовал схему по выдаче кредитов на подставных лиц по подложным документам.
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россия, оаэ, екатеринбург, генеральная прокуратура рф, интерпол, втб, происшествия
Россия, ОАЭ, Екатеринбург, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол, ВТБ, Происшествия
ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве

ОАЭ выдадут России обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ОАЭ выдадут России экс-сотрудника банка Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве на 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, с декабря 2009 по февраль 2011 года ведущий специалист коммерческого банка в составе организованной группы, используя свое служебное положение, разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. После подписания договоров заемщики отдавали ему деньги, и он вместе с соучастниками использовал их по своему усмотрению.
"В общей сложности совершено 92 эпизода хищения денежных средств банка на сумму более 150 миллионов рублей", - уточняется в релизе.
Кременевский скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручено принять и доставить Кременевского в Россию.
"Коммерсант" писал, что по делу о мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей в 2011 году был задержан в Екатеринбурге экс-сотрудник местного филиала банка ВТБ Анатолий Асташкин. Как установило следствие, Асташкин вместе с бывшим ведущим специалистом отдела поддержки и ипотеки банка Игорем Кременевским организовал схему по выдаче кредитов на подставных лиц по подложным документам.
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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РоссияОАЭЕкатеринбургГенеральная прокуратура РФИнтерполВТБПроисшествия
 
 
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