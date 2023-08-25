https://ria.ru/20230825/moreprodukty-1892119644.html

Океанолог призвал воздержаться от злоупотребления морепродуктами из Японии

Океанолог призвал воздержаться от злоупотребления морепродуктами из Японии - РИА Новости, 25.08.2023

Океанолог призвал воздержаться от злоупотребления морепродуктами из Японии

Период полураспада трития составляет 12,5 лет, в течение этого срока лучше не злоупотреблять японскими морепродуктами, которые были выловлены в районе слива... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T03:57

2023-08-25T03:57

2023-08-25T03:57

япония

китай

тихий океан

фукусима-1

магатэ

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891908561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06934b71ab5bae0a38aa017cd583a66a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Период полураспада трития составляет 12,5 лет, в течение этого срока лучше не злоупотреблять японскими морепродуктами, которые были выловлены в районе слива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. В четверг Япония начала сброс воды в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса и сообщило, что на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. "Я бы посоветовал в течение 12,5 лет, что является периодом полураспада трития, не злоупотреблять японскими морепродуктами, которые выловлены в районе слива воды с "Фукусимы"… Понятно, что, с одной стороны, это все будет разбавляться в океане, но, с другой стороны, известно, что радиация накапливается в тканях, и чем выше организм в пищевой цепочке, тем больше радиации к нему будет переходить", - сказал Мухаметов. Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.

https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html

https://ria.ru/20230824/magate-1891894094.html

япония

китай

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, китай, тихий океан, фукусима-1, магатэ, мгу имени м. в. ломоносова