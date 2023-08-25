Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/mobilizatsiya-1892280474.html
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия - РИА Новости, 25.08.2023
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:56
2023-08-25T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. "В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки (с военкоматом - ред.) в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - приводит слова Семенухи сайт администрации. Сообщается, что на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона будут созданы комиссии "по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230824/proekt-1892106975.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Зеленский, Украина
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

Власти Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Раде сообщили о регистрации проекта о мобилизации чиновников и депутатов
24 августа, 23:28
"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки (с военкоматом - ред.) в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - приводит слова Семенухи сайт администрации.
Сообщается, что на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона будут созданы комиссии "по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине
24 августа, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала