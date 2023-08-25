https://ria.ru/20230825/mobilizatsiya-1892280474.html
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия - РИА Новости, 25.08.2023
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:56
2023-08-25T17:56
2023-08-25T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. "В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки (с военкоматом - ред.) в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - приводит слова Семенухи сайт администрации. Сообщается, что на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона будут созданы комиссии "по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230824/proekt-1892106975.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
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в мире, харьковская область, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Зеленский, Украина
В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
Власти Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия, сообщил
в пятницу заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха.
Ранее Владимир Зеленский
на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
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"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки (с военкоматом - ред.) в направлении осуществления мобилизационных мероприятий", - приводит слова Семенухи сайт администрации.
Сообщается, что на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона будут созданы комиссии "по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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