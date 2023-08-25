https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html

Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво

Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво - РИА Новости, 25.08.2023

Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво

Безалкогольное пиво запрещено на борту МКС, поскольку на станцию не разрешается брать газированные напитки, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:25

2023-08-25T11:25

2023-08-25T11:25

космос - риа наука

олег кононенко

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Безалкогольное пиво запрещено на борту МКС, поскольку на станцию не разрешается брать газированные напитки, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на пресс-конференции. "На борту алкоголь запрещён, и плюс запрещены газированные напитки", - ответил Кононенко на вопрос, можно ли взять на МКС безалкогольное пиво. По его словам, на борту станции разрешены соки, чай, молоко. 15 сентября запланирован старт корабля "Союз МС-24" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На нем полетит экипаж МКС-70/71: Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара. В дублирующем экипаже – россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Ожидается, что Кононенко с Чубом проведут на станции 375 суток. О'Хара вернётся на Землю в марте 2024 года.

https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html

https://ria.ru/20210930/ssora-1752446461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, олег кононенко, россия, роскосмос, космос