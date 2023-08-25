https://ria.ru/20230825/mks-1892163941.html
Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво
Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво - РИА Новости, 25.08.2023
Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво
Безалкогольное пиво запрещено на борту МКС, поскольку на станцию не разрешается брать газированные напитки, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:25
2023-08-25T11:25
2023-08-25T11:25
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Безалкогольное пиво запрещено на борту МКС, поскольку на станцию не разрешается брать газированные напитки, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на пресс-конференции. "На борту алкоголь запрещён, и плюс запрещены газированные напитки", - ответил Кононенко на вопрос, можно ли взять на МКС безалкогольное пиво. По его словам, на борту станции разрешены соки, чай, молоко. 15 сентября запланирован старт корабля "Союз МС-24" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На нем полетит экипаж МКС-70/71: Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара. В дублирующем экипаже – россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Ожидается, что Кононенко с Чубом проведут на станции 375 суток. О'Хара вернётся на Землю в марте 2024 года.
https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, олег кононенко, россия, роскосмос, космос
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Россия, Роскосмос, Космос
Космонавт рассказал, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво
Кононенко: на МКС нельзя брать безалкогольное пиво из-за запрета на газировку
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Безалкогольное пиво запрещено на борту МКС, поскольку на станцию не разрешается брать газированные напитки, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на пресс-конференции.
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"На борту алкоголь запрещён, и плюс запрещены газированные напитки", - ответил Кононенко на вопрос, можно ли взять на МКС безалкогольное пиво.
Космонавт объяснил, почему на МКС запрещен алкоголь
По его словам, на борту станции разрешены соки, чай, молоко.
15 сентября запланирован старт корабля "Союз МС-24" на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На нем полетит экипаж МКС-70/71: Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара. В дублирующем экипаже – россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.
Ожидается, что Кононенко с Чубом проведут на станции 375 суток. О'Хара вернётся на Землю в марте 2024 года.
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