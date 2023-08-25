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В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году - РИА Новости, 25.08.2023
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Наука
 
13:46 25.08.2023 (обновлено: 15:41 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году - РИА Новости, 25.08.2023
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году
Миссию по посадке на южный полюс Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах, приводится на сайте "Роскосмоса" заявление гендиректора Юрия Борисова. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:46
2023-08-25T15:41
наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
луна
южный полюс
космос - риа наука
нпо имени с. а. лавочкина
луна-25
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Миссию по посадке на южный полюс Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах, приводится на сайте "Роскосмоса" заявление гендиректора Юрия Борисова."Российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов &lt;...&gt; может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на южный полюс Луны в 2025-2026 годах", — сообщил он.Как рассказали в "Роскосмосе", Борисов провел рабочее совещание в НПО имени С. А. Лавочкина. Он обсудил с коллективом предприятия и учеными возможные причины незавершенной миссии, перспективы российской лунной программы, а также осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25". Глава корпорации среди прочего призвал не делать трагедию из неудачной миссии станции."Нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", — подчеркнул он.Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Ракета "Союз 2.1б" с ней стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. В минувшую субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье в госкорпорации заявили, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась со спутником Земли и прекратила существование.За время полета станция передавала данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны. Главной целью миссии было исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html
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луна
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"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна, южный полюс, космос - риа наука, нпо имени с. а. лавочкина, луна-25, земля
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Луна, Южный полюс, Космос - РИА Наука, НПО имени С. А. Лавочкина, Луна-25, Земля
В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году

Глава "Роскосмоса" Борисов допустил повторение миссии на полюс Луны к 2026 году

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Миссию по посадке на южный полюс Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах, приводится на сайте "Роскосмоса" заявление гендиректора Юрия Борисова.
"Российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов <...> может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на южный полюс Луны в 2025-2026 годах", — сообщил он.
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Как рассказали в "Роскосмосе", Борисов провел рабочее совещание в НПО имени С. А. Лавочкина. Он обсудил с коллективом предприятия и учеными возможные причины незавершенной миссии, перспективы российской лунной программы, а также осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25".
Глава корпорации среди прочего призвал не делать трагедию из неудачной миссии станции.
"Нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", — подчеркнул он.
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Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Ракета "Союз 2.1б" с ней стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа.
В минувшую субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье в госкорпорации заявили, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась со спутником Земли и прекратила существование.
За время полета станция передавала данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны. Главной целью миссии было исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
 
НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЛунаЮжный полюсКосмос - РИА НаукаНПО имени С. А. ЛавочкинаЛуна-25Земля
 
 
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