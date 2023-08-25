https://ria.ru/20230825/missiya-1892204031.html

В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году

В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году - РИА Новости, 25.08.2023

В "Роскосмосе" допустили повторение миссии на южный полюс Луны к 2026 году

Миссию по посадке на южный полюс Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах, приводится на сайте "Роскосмоса" заявление гендиректора Юрия Борисова. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:46

2023-08-25T13:46

2023-08-25T15:41

наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

луна

южный полюс

космос - риа наука

нпо имени с. а. лавочкина

луна-25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Миссию по посадке на южный полюс Луны можно будет повторить в 2025-2026 годах, приводится на сайте "Роскосмоса" заявление гендиректора Юрия Борисова."Российские конструкторы и ученые горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов <...> может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на южный полюс Луны в 2025-2026 годах", — сообщил он.Как рассказали в "Роскосмосе", Борисов провел рабочее совещание в НПО имени С. А. Лавочкина. Он обсудил с коллективом предприятия и учеными возможные причины незавершенной миссии, перспективы российской лунной программы, а также осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25". Глава корпорации среди прочего призвал не делать трагедию из неудачной миссии станции."Нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", — подчеркнул он.Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Ракета "Союз 2.1б" с ней стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. В минувшую субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье в госкорпорации заявили, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась со спутником Земли и прекратила существование.За время полета станция передавала данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны. Главной целью миссии было исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.

https://ria.ru/20230821/luna-1891391267.html

https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html

луна

южный полюс

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны. 2023-08-25T13:46 true PT2M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна, южный полюс, космос - риа наука, нпо имени с. а. лавочкина, луна-25, земля