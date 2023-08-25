https://ria.ru/20230825/medvedev-1892182792.html

Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии

Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 25.08.2023

Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии

Решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:40

2023-08-25T12:40

2023-08-25T12:40

россия

абхазия

южная осетия

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ГОРКИ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами республик Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым. "Мы находимся в преддверии важной даты - 15-летия с момента признания Россией независимости Южной Осетии и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач", - сказал Медведев. По его оценке, с тех пор отношения РФ и двух республик развиваются успешно. "У нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится", - заверил замглавы Совбеза. Обращаясь к своим визави, российский политик поздравил жителей республик с обретением независимости, с тем, что в то время появились новые субъекты международного права. Он также пожелал народам Абхазии и Южной Осетии благополучия и успехов. "Поздравляю вас с наступающими важными датами", - заключил Медведев. Со своей стороны президент Абхазии выразил слова благодарности народу России и лично Медведеву за внесение огромного вклада в развитие абхазской государственности. По его словам, признание независимости Абхазии обеспечило прочный мир. Бжания напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Гальском районе республики от терактов погибло несколько сотен граждан. "Всё это прекратилось, граница укреплена и у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом", - сказал президент Абхазии. Он сообщил, что было построено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений. "Всё это - благодаря миру и поддержке Российской Федерации. За что мы вам признательны. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет", - подчеркнул Бжания. "К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря Российской Федерации справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения", - подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии. Он также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, а дружба двух стран станет еще крепче. Президент Южной Осетии тоже передал слова благодарности руководству России от имени народа страны за принятые в 2008 году решения, которые позволили остановить грузинскую агрессию. Он напомнил, что решение о признании независимости Южной Осетии было встречено всеобщим ликованием. "Вы, наверное, и сами ощутили ту искреннюю благодарность в ходе ваших визитов в Южную Осетию. В нашей истории, в памяти нашего народа вас всегда будут помнить как человека, который поставил точку в многолетней войне, остановил террор в отношении населения, нашего народа и обеспечил мирное будущее нашим детям", - обратился к Медведеву Гаглоев. Он подчеркнул, что признание независимости открыло широкие возможности мирного развития, а благодаря российской помощи были восстановлены больницы, школы, детские сады, коммунальная инфраструктура. "Общеизвестный факт, что Осетия добровольно вошла в состав Российской империи в 1774 году. И с тех пор никогда не изменяла своему историческому выбору. Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ", - подытожил Гаглоев. Югоосетинский лидер пригласил Медведева посетить страну в любое время.

https://ria.ru/20230823/vizy-1891653212.html

https://ria.ru/20230823/vstuplenie-1891649587.html

https://ria.ru/20230823/prisoedinenie-1891630219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абхазия, южная осетия, дмитрий медведев, алан гаглоев, аслан бжания, в мире