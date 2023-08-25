https://ria.ru/20230825/medvedev-1892182792.html
Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии
Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 25.08.2023
Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии
Решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:40
2023-08-25T12:40
2023-08-25T12:40
россия
абхазия
южная осетия
дмитрий медведев
алан гаглоев
аслан бжания
в мире
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ГОРКИ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами республик Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым. "Мы находимся в преддверии важной даты - 15-летия с момента признания Россией независимости Южной Осетии и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач", - сказал Медведев. По его оценке, с тех пор отношения РФ и двух республик развиваются успешно. "У нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится", - заверил замглавы Совбеза. Обращаясь к своим визави, российский политик поздравил жителей республик с обретением независимости, с тем, что в то время появились новые субъекты международного права. Он также пожелал народам Абхазии и Южной Осетии благополучия и успехов. "Поздравляю вас с наступающими важными датами", - заключил Медведев. Со своей стороны президент Абхазии выразил слова благодарности народу России и лично Медведеву за внесение огромного вклада в развитие абхазской государственности. По его словам, признание независимости Абхазии обеспечило прочный мир. Бжания напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Гальском районе республики от терактов погибло несколько сотен граждан. "Всё это прекратилось, граница укреплена и у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом", - сказал президент Абхазии. Он сообщил, что было построено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений. "Всё это - благодаря миру и поддержке Российской Федерации. За что мы вам признательны. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет", - подчеркнул Бжания. "К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря Российской Федерации справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения", - подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии. Он также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, а дружба двух стран станет еще крепче. Президент Южной Осетии тоже передал слова благодарности руководству России от имени народа страны за принятые в 2008 году решения, которые позволили остановить грузинскую агрессию. Он напомнил, что решение о признании независимости Южной Осетии было встречено всеобщим ликованием. "Вы, наверное, и сами ощутили ту искреннюю благодарность в ходе ваших визитов в Южную Осетию. В нашей истории, в памяти нашего народа вас всегда будут помнить как человека, который поставил точку в многолетней войне, остановил террор в отношении населения, нашего народа и обеспечил мирное будущее нашим детям", - обратился к Медведеву Гаглоев. Он подчеркнул, что признание независимости открыло широкие возможности мирного развития, а благодаря российской помощи были восстановлены больницы, школы, детские сады, коммунальная инфраструктура. "Общеизвестный факт, что Осетия добровольно вошла в состав Российской империи в 1774 году. И с тех пор никогда не изменяла своему историческому выбору. Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ", - подытожил Гаглоев. Югоосетинский лидер пригласил Медведева посетить страну в любое время.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, южная осетия, дмитрий медведев, алан гаглоев, аслан бжания, в мире
Россия, Абхазия, Южная Осетия, Дмитрий Медведев, Алан Гаглоев, Аслан Бжания, В мире
Медведев встретился с лидерами Абхазии и Южной Осетии
Медведев: независимость Абхазии и Южной Осетии обеспечила мир на Кавказе
ГОРКИ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами республик Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым.
"Мы находимся в преддверии важной даты - 15-летия с момента признания Россией независимости Южной Осетии и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач", - сказал Медведев.
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По его оценке, с тех пор отношения РФ и двух республик развиваются успешно. "У нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится", - заверил замглавы Совбеза.
Обращаясь к своим визави, российский политик поздравил жителей республик с обретением независимости, с тем, что в то время появились новые субъекты международного права. Он также пожелал народам Абхазии и Южной Осетии благополучия и успехов.
"Поздравляю вас с наступающими важными датами", - заключил Медведев.
Со своей стороны президент Абхазии выразил слова благодарности народу России и лично Медведеву за внесение огромного вклада в развитие абхазской государственности. По его словам, признание независимости Абхазии обеспечило прочный мир.
Бжания напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Гальском районе республики от терактов погибло несколько сотен граждан. "Всё это прекратилось, граница укреплена и у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом", - сказал президент Абхазии.
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Он сообщил, что было построено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений. "Всё это - благодаря миру и поддержке Российской Федерации. За что мы вам признательны. Народ Абхазии всегда это будет помнить, потому что выше ценности, чем мир, нет", - подчеркнул Бжания.
"К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря Российской Федерации справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения", - подчеркнул он, добавив, что Абхазия всегда, когда это нужно, будет опорой для всех народов России и для братской Южной Осетии. Он также выразил надежду на то, что стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, а дружба двух стран станет еще крепче.
Президент Южной Осетии тоже передал слова благодарности руководству России от имени народа страны за принятые в 2008 году решения, которые позволили остановить грузинскую агрессию. Он напомнил, что решение о признании независимости Южной Осетии было встречено всеобщим ликованием.
"Вы, наверное, и сами ощутили ту искреннюю благодарность в ходе ваших визитов в Южную Осетию. В нашей истории, в памяти нашего народа вас всегда будут помнить как человека, который поставил точку в многолетней войне, остановил террор в отношении населения, нашего народа и обеспечил мирное будущее нашим детям", - обратился к Медведеву Гаглоев. Он подчеркнул, что признание независимости открыло широкие возможности мирного развития, а благодаря российской помощи были восстановлены больницы, школы, детские сады, коммунальная инфраструктура.
"Общеизвестный факт, что Осетия добровольно вошла в состав Российской империи
в 1774 году. И с тех пор никогда не изменяла своему историческому выбору. Я хочу вас заверить, уважаемый Дмитрий Анатольевич, что мы и сегодня готовы развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией вплоть до вступления в состав РФ", - подытожил Гаглоев. Югоосетинский лидер пригласил Медведева посетить страну в любое время.
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