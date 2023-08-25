https://ria.ru/20230825/makeevka-1892143004.html
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:33
2023-08-25T09:33
2023-08-25T09:38
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке