https://ria.ru/20230825/makeevka-1892143004.html

Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке

Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке - РИА Новости, 25.08.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:33

2023-08-25T09:33

2023-08-25T09:38

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины