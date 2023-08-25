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Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке - РИА Новости, 25.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 25.08.2023 (обновлено: 09:38 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/makeevka-1892143004.html
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке - РИА Новости, 25.08.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:33
2023-08-25T09:38
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 20 ракет по Макеевке

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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