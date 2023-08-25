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В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин

В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин - РИА Новости, 25.08.2023

В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин

Строительный магазин загорелся на площади 400 "квадратов" в подмосковном поселке Нахабино, угрозы соседним строениям нет, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T20:59

2023-08-25T20:59

2023-08-25T21:00

нахабино

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Строительный магазин загорелся на площади 400 "квадратов" в подмосковном поселке Нахабино, угрозы соседним строениям нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Строительный магазин горит на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино на улице Советская, 115 Б. Угрозы соседним строениям нет", - сказал собеседник агентства.

нахабино

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нахабино, происшествия