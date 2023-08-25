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В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин - РИА Новости, 25.08.2023
В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
Строительный магазин загорелся на площади 400 "квадратов" в подмосковном поселке Нахабино, угрозы соседним строениям нет, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T20:59
2023-08-25T20:59
2023-08-25T21:00
нахабино
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Строительный магазин загорелся на площади 400 "квадратов" в подмосковном поселке Нахабино, угрозы соседним строениям нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Строительный магазин горит на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино на улице Советская, 115 Б. Угрозы соседним строениям нет", - сказал собеседник агентства.
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нахабино, происшествия
В подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
В Нахабино на площади 400 квадратных метров загорелся строительный магазин
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Строительный магазин загорелся на площади 400 "квадратов" в подмосковном поселке Нахабино, угрозы соседним строениям нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Строительный магазин горит на площади 400 квадратных метров в подмосковном поселке Нахабино на улице Советская, 115 Б. Угрозы соседним строениям нет", - сказал собеседник агентства.